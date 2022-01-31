رسميا.. أحمد حجازي خارج حسابات منتخب مصر في أمم أفريقيا ويغيب عن مباراة النصر والاتحاد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، إصابة المدافع أحمد حجازي بتمزق في أوتار الضامة، وخروجه من حسابات المنتخب الأول في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام في الكاميرون.

وبحسب بيان للاتحاد المصري لكرة القدم فإن الأشعة التي أجراها أحمد حجازي لاعب منتخب مصر أوضحت إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم الأحد المقبل.

رسميًا.. اصابة أحمد حجازي بتمزق في أوتار "الضامة" ولن يستكمل #بطولة_الأمم_الأفريقية أوضحت الأشعة التي أجراها أحمد حجازي لاعب منتخب مصر اصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة ، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم الأحد المقبل. pic.twitter.com/mcoyXwtKyM — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) January 31, 2022

وإلى جانب غيابه عن مصر فيما تبقى من مباريات في كأس الأمم الأفريقية سيغيب أحمد حجازي عن مباراة فريقه الاتحاد أمام النصر يوم 11 فبراير في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع الكاميرون، المضيف، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية يوم الخميس المقبل، على أن يلعب الفائز في المباراة في النهائي مع الفائز في نصف النهائي الثاني الذي يجمع السنغال وبوركينا فاسو.

وتقام المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية يوم الأحد المقبل على ملعب باول بيا ستاديوم في ياوندي، وفي اليوم نفسه تقام مباراة تحديد المركز الثالث.

وستكون مهمة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر صعبة أمام الكاميرون وفي النهائي حال تحقيق الفوز، حيث غاب الحارس محمد الشناوي عن مواجهة المغرب في ربع النهائي بسبب الإصابة، كما أصيب الحارس محمد أبوجبل خلال مواجهة المغرب ما دفع كيروش للاعتماد على الحارس الثالث محمد صبحي.

وشارك أحمد حجازي البالغ من العمر 31 عاما في جميع مباريات مصر في كأس الأمم الأفريقية الحالية، ولعب 45 دقيقة أمام المغرب قبل أن يخرج مصابا.

صعد المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه 2/1 على منافسه المنتخب المغربي يوم الأحد، في مباراة امتدت إلى الشوطين الإضافيين في ربع النهائي، ليضرب موعدا مع الكاميرون.

ونجح سفيان بوفال جناح المنتخب المغربي في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف بعدما سدد بقوة على يسار محمد أبو جبل حارس منتخب مصر في الدقيقة السادسة.

وسجل محمد صلاح هدف التعادل لمنتخب مصر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 53 مستغلا كرة عادت بعدما صدها ياسين بونو حارس منتخب المغرب.

ووقع البديل محمود حسن تريزيغيه الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 100 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مستغلا كرة عرضية متقنة من محمد صلاح الذي تلاعب بدفاع المنتخب المغربي.

يشار إلى أن منتخب مصر من المقرر أن يلعب مع السنغال في الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم حيث تقام مباراة الذهاب في مصر يوم 24 مارس، في حين تقام مباراة الإياب في السنغال يوم 29 مارس.