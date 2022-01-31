خالد البلطان لجماهير النصر: "مالكم شغل".. وقرار انتقال إيغالو صحيح والأيام بيننا

أكد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، إن قرار انتقال النيجيري أوديون إيغال إلى منافسه الهلال صحيح، كما انتقد جماهير نادي النصر.

وقال خالد البلطان، عبر ”مساحة تويتر“: ”أنا سعيد بقرار بيع إيغالو لنادي الهلال، وقراري صحيح والأيام بيننا، طوال تاريخنا نبرم صفقات مع الهلال“.

وأضاف البلطان: ”تعاقدنا مع إيغالو على أنه معتزل دوليًا، واللاعب أخبرنا بذلك، فوجئنا بعد ذلك أنه أعلن عودته من الاعتزال“.

وأوضح: ”اللاعب لم يتدرب بشكل جيد في الفترة الأخيرة قبل بطولة كأس أمم أفريقيا، أبلغنا أنه يرغب في الرحيل في أقرب وقت، 6 ملايين يورو هي قيمة انتقال إيغالو لنادي الهلال“.

وأكد رئيس نادي الشباب: ”عرض الهلال لضم إيغالو كان كبيرا جدًا، العرض لا يُرد، كان أعلى من قيمته السوقية، لو استمر إيغالو لانهار الشباب بسبب العامل المادي، لدرجة أننا لسنا قادرين على جلب حكام أجانب، وتم صرف مكافأة الفوز على النصر بعد الحصول على أموال صفقة إيغالو، تجاوزنا الأزمة المادية، قبل أسبوع الشباب كان مفلسا ماديًا، وخلال الأسبوع حصلنا على مبلغ يصل إلى 40 مليون ريال“.

وتابع البلطان: ”تصرفت بحكمة وكنت زعلان لخروج إيغالو، لكن للأمانة أنقذت النادي من قضايا ومطالبات كانت ستضر بالشباب، ومع الوقت سنبقى بالمنافسة ونكون موجودين ونتحسن كثيرًا“.

وأتم: ”صفقة إيغالو بكل أمانة أنقذت الوضع المالي للشباب، ظروف النادي كانت سيئة وتأخير رواتب وصل لـ4 أشهر، وكنت أتجنب مقابلة اللاعبين لهذا السبب“.

وواصل البلطان الحديث عن صفقة بيع إيغالو وقال: ”إيغالو أرسل أكثر من ثلاث خطابات إلغاء العقد بسبب تأخر راتبه كل شهر، وبيّت النية بعدم الاستمرار للصيف القادم، وعرض الهلال عرض جيد لا يرد، وقررنا الموافقة لكي لا نخسر كشبابيين بسبب اللاعب، والخطابات موجودة بالاتحاد السعودي، وتسبب إيغالو بتأخير الحصول على شهادة الكفاءة المالية“.

وأكد: ”لا أتقبل أن تتدخل جماهير الأندية الأخرى في صفقة بين ناديين آخرين لم يكن ناديهم طرفا فيها، وأقول للنصراويين: ”مالكم شغل وما سريتوا ناديكم عشان تسرونا“.

وعن جماهير النصر قال: ”بعض جماهير النصر وصلوا لمرحلة أن يكرهوا الهلال أكثر من حبهم لناديهم“.

ويوم السبت، أعلن نادي الهلال، رسميا، ضم النجيري أوديون إيغالو قادما من الشباب، وكتب الهلال عبر موقع ”تويتر“: ”النسر هلالي“، كما أصدر الشباب بيانا رسميا يؤكد موافقته على بيع عقد إيغالو للهلال.

يشار إلى أن الشباب حصد 34 نقطة من 18 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، ويتأخر بـ7 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 17 مباراة.