صحيفة: خورخي جيسوس سعيد بعرض الأهلي السعودي والمفاوضات في مراحل متقدمة

أبدى خورخي جيسوس المدير الفني السابق لنادي الهلال السعودي سعادته بالعرض الذي تقدم به الأهلي للتعاقد معه رغم وجود العديد من العروض على الطاولة أمام المدير الفني بعد رحيله عن بنفيكا الشهر الماضي.

وأعلن بنفيكا الشهر الماضي توصله لاتفاق لإنهاء التعاقد مع المدرب المخضرم جيسوس بالتراضي قبل يومين من مواجهة الغريم بورتو في قمة بالدوري البرتغالي وتعيين مساعده نيلسون فريسيمو حتى نهاية الموسم.

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وأنهى جيسوس (67 عاما) فترته الثانية مع بنفيكا تاركا الفريق في المركز الثالث بالدوري البرتغالي بفارق أربع نقاط خلف بورتو المتصدر بعد 15 مباراة.

وسبق أن تولى جيسوس تدريب بنفيكا في الفترة من 2009 وحتى 2015 وقاده للقب الدوري ثلاث مرات، وعاد للنادي في أغسطس/آب 2020 لكنه رحل الآن دون تحقيق لقب جديد وبعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث.

وقالت صحيفة ”O Jogo“ البرتغالية إن جيسوس بات حرا بدون ناد، ويميل إلى العودة للعمل في بطولة يعرفها جيدا، لذلك من الممكن أن يصبح الاتفاق مع الأهلي حقيقة واقعة في الأيام المقبلة.

ويحتل الأهلي، المتوج بلقب الدوري السعودي أربع مرات، المركز التاسع حاليا في ترتيب المسابقة ويراهن على جيسوس لإعادته إلى دائرة المنافسة رغم تعاقده مع الألباني بيسنيك هاسي المدير الفني السابق لأندرلخت والذي من المفترض أن يرحل قريبًا.

ومع ذلك، فإن الأهلي ليس النادي الوحيد في السباق للتعاقد مع خورخي جيسوس الذي تلقى عرضين من ناديين آخرين بعدما قاد الهلال بنجاح في موسم 2018/2019.

ويأتي ذلك رغم ما تردد بشان نفي الأهلي وجود مفاوضات مع المدير الفني البرتغالي المخضرم، لكن تأكيد الصحيفة يشير إلى صحة المفاوضات.

وإذا تمت عملية التعاقد مع جيسوس سيصبح خامس مدرب برتغالي في الدوري السعودي حاليا إلى جانب ليوناردو جارديم (الهلال) وجواو بيدرو سوزا (الرائد) وجوزيه غوميز (التعاون) ودانييل راموس (الفيصلي).

تقرير: الأهلي السعودي يدخل في مفاوضات مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس https://t.co/zmIpHAfML1 pic.twitter.com/SZAyw0nFD5 — Erem Sports – إرم سبورت (@EremSports) January 29, 2022

ومنذ مغادرة بنفيكا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان خورخي جيسوس هدفًا للعديد من الأندية خاصة البرازيلية، حيث تلقى عرضا من ناديه السابق فلامنغو.

وكذلك تفاوض معه حامل لقب الدوري البرازيلي أتلتيكو مينيرو بعقد سلسلة لقاءات معه عبر الفيديو، لكن الخلاف بين تشكيل الجهاز المعاون والعلاقة الخاصة لخورخي جيسوس مع جماهير منافسه فلامنغو أنهى المفاوضات ليتعاقد الفريق مع الأرجنتيني أنطونيو محمد لقيادته.