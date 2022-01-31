من هو أندريه فيليبي لاعب نادي الاتحاد السعودي الجديد؟

أغلِق باب سوق الانتقالات الشتوي في الدوري السعودي، مساء أمس الأحد، بضم نادي الاتحاد آخر صفقاته وهو البرتغالي أندريه فيليبي، بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، قادما من صفوف فيتوريا غيماريش.

وسيقوم الاتحاد بتسجيل لاعبه الجديد فيليبي في كشوفاته بدلا من المغربي كريم الأحمدي الذي سيتم استبعاده نهائيا من قائمة الفريق بعد تأكد غيابه فترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.

ويُعد أندرية رابع صفقات الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية، إذ تم التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، والظهير الأيمن مدالله العليان.

ووقع الاتحاد مع أحمد شراحيلي مدافع الشباب، الذي سينضم لصفوف العميد بداية من الموسم الرياضي المقبل 2022/23.

وينشط اللاعب البرتغالي في وسط الملعب، ويبلغ من العمر 32 عاما، إذ وُلد في أغسطس عام 1989.

ويشكل الاتحاد المحطة الاحترافية الخارجية الأولى لفيليبي بعد مسيرة محلية حافلة ارتدى خلالها قمصان العديد من الأندية البرتغالية، وأبرزها بورتو الذي حقق معه بطولتي الدوري والكأس.

ولعب فيليبي للعديد من الأندية الكبرى في البرتغال، أبرزها فريق بورتو بين عامي 2015 و2018، قبل الانتقال إلى فيتوريا غيماريش.

وكان أبرز إنجازات فيليبي ،خلال مسيرته مع بورتو، الحصول على لقب الدوري البرتغالي، بالإضافة إلى كأس البرتغال.

ارقام اندري اندري🇵🇹 متوسط ميدان الاتحاد🇸🇦 الجديد القادم من فيتوريا غيماريش 14 لقاء في الدوري هذا الموسم 🎮

1 هدف ⚽️

28,7 التمرير الناجح\لقاء 🏒

1,3 كرة طويلة ناجحة\لقاء 🔭

0,6 إفتكاك\لقاء 🧲

1,7 تدخل على الكرة\لقاء ❌

5,7 ربح للالتحام\لقاء ⚔

6,79 معدل تقييم سوفاسكور 📈 pic.twitter.com/InpMpkkzLZ — SofaScoreAR (@SofaScoreARB) January 30, 2022

خاض أندرية فيليبي 346 مباراة مع الأندية السابقة التي مثلها وقد أسهم بتسجيل 51 هدفا وصناعة 25 تمريرة حاسمة، بحسب أرقامه بموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وقال فيليبي عبر مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي الاتحاد بموقع تويتر: “جماهير الاتحاد.. أنا قادم ومستعد للدفاع عن فخركم.. أراكم في الملعب”.

🎥| فيليبي أندريه يتحدث.. pic.twitter.com/uGhmCxdX37 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 30, 2022

وبدأ أندريه اللعب مع منتخب البرتغال لكرة القدم في سنة 2015 وقد لعب مع المنتخب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014 ويبلغ طوله 174 سم.

يذكر أن نادى الاتحاد هو المتصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ41 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال، ستقام في الـ8 من مارس المقبل.