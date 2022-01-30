تقارير: الأهلي السعودي يضم برونو تاباتا

نجح النادي الأهلي السعودي في الحصول على خدمات برونو تاباتا لاعب سبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وأشارت تقارير إعلامية سعودية أن الأهلي حصل على توقيع برونو تاباتا لمدة 3 مواسم ونصف تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

محمد الشيخ: يوجد داعم لإدارة #الأهلي ولم نرى إلا ابن رئيس النادي الذي دفع 100 ألف .. #وليد_الفراج: الـ 100 ألف فيها البركة 😉 ماجد الفهمي: الأهلي يحصل مثل كل الأندية على الدعم الحكومي اشترك الآن وتابع الحلقات على ⁦#ShahidVIP⁩ ⁧#أكشن_مع_وليد⁩

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ويلعب برونو تاباتا، البالغ من العمر 24 عامًا، وسط الملعب، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي أتليتكو مينيرو في 2014، ثم إلى بورتيمونينسي في 2016.

وانضم برونو تاباتا إلى سبورتنغ، في العام 2020، من بورتيمونينسي البرتغالي، ومنذ ذلك الحين خاض الجناح البرازيلي 40 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة، وفاز بلقب الدوري البرتغالي (2020/21)، وكأس الرابطة (2020/21)، وكأس كانديدو دي أوليفيرا.

وخلال الموسم الحالي، خاض تاباتا – الذي تبلغ قيمته 4 ملايين يورو – 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين.

وأبرم الأهلي عدة صفقات قوية في الميركاتو الشتوي الحالي بالتعاقد مع: الكاميروني فرانك كوم من الريان القطري، وكارلوس إدواردو من شباب الأهلي دبي الإماراتي، وأيمن يحيى من النصر، وعبدالله المقرن من الرائد.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث من المقرر أن يلعب مع الشباب، في فبراير/شباط المقبل، ويلعب الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الهلال والنصر.

وفي الدوري السعودي للمحترفين حصد الأهلي 20 نقطة من 18 مباراة، ويحتل المركز التاسع لكنه يتقدم بـ6 نقاط فقط عن الحزم صاحب المركز الـ16 والأخير.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع التعاون، يوم 5 فبراير، ثم مع الفتح ثم الفيحاء قبل أن يواجه الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين.