رسميا: الاتحاد السعودي يضم البرتغالي أندريه فيليبي

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن توصله إلى اتفاق رسمي على ضم اللاعب البرتغالي أندريه فيليبي على سبيل الإعارة بشكل رسمي.

ونشر حساب نادي الاتحاد عبر موقع ”تويتر“ صورة للاعب أعلن من خلالها التوقيع معه بشكل رسمي، قبيل إغلاق باب الميركاتو الشتوي.

وانضم أندريه فيليبي للعميد قادمًا من فيتوريا غيماريش البرتغالي.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، ولم يتم الإعلان سوى أنها على سبيل الإعارة.

🔚| أندريه فيليبي لاعباً للاتحـاد ✍️ pic.twitter.com/KszRQQ1T4B — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 30, 2022

ويبلغ أندريه 32 عاما وهو لاعب وسط نادي فيتوريا البرتغالي وسبق له اللعب مع ناديي فارزيم وفيتوريا دي غيماريش في البرتغال وديبورتيفو لاكورونيا بي في إسبانيا،

وبدأ أندريه باللعب مع منتخب البرتغال لكرة القدم في سنة 2015 وقد لعب مع المنتخب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014 ويبلغ طوله 174 سم.

ويُعد أندرية هو رابع صفقات الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية حيث تم التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، والظهير الأيمن مدالله العليان، فضلا عن أحمد شراحيلي مدافع الشباب، الذي سينضم لصفوف العميد بدايةً من الموسم المقبل.

يذكر أن نادى الاتحاد هو المتصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ41 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال، ستقام 8 مارس المقبل.