رياضة

رسميا: الاتحاد السعودي يضم البرتغالي أندريه فيليبي
تاريخ النشر: 30 يناير 2022 21:53 GMT
تاريخ التحديث: 30 يناير 2022 22:15 GMT

رسميا: الاتحاد السعودي يضم البرتغالي أندريه فيليبي

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن توصله إلى اتفاق رسمي على ضم اللاعب البرتغالي أندريه فيليبي على سبيل الإعارة بشكل رسمي. ونشر حساب نادي الاتحاد عبر موقع "تويتر" صورة

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن توصله إلى اتفاق رسمي على ضم اللاعب البرتغالي أندريه فيليبي على سبيل الإعارة بشكل رسمي.

ونشر حساب نادي الاتحاد عبر موقع ”تويتر“ صورة للاعب أعلن من خلالها التوقيع معه بشكل رسمي، قبيل إغلاق باب الميركاتو الشتوي.

وانضم أندريه فيليبي للعميد قادمًا من فيتوريا غيماريش البرتغالي.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة، ولم يتم الإعلان سوى أنها على سبيل الإعارة.

ويبلغ أندريه 32 عاما وهو لاعب وسط نادي فيتوريا البرتغالي وسبق له اللعب مع ناديي فارزيم وفيتوريا دي غيماريش في البرتغال وديبورتيفو لاكورونيا بي في إسبانيا،

وبدأ أندريه باللعب مع منتخب البرتغال لكرة القدم في سنة 2015 وقد لعب مع المنتخب في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2014 ويبلغ طوله 174 سم.

ويُعد أندرية هو رابع صفقات الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية حيث تم التعاقد مع المغربي عبدالرزاق حمدالله، والظهير الأيمن مدالله العليان، فضلا عن أحمد شراحيلي مدافع الشباب، الذي سينضم لصفوف العميد بدايةً من الموسم المقبل.

يذكر أن نادى الاتحاد هو المتصدر لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بـ41 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام الهلال، ستقام 8 مارس المقبل.

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