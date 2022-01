أوباميانغ يرفض عرض النصر ويقترب من برشلونة

قالت الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو إن المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ رفض عرض النصر السعودي وبات قريبًا من الانتقال إلى برشلونة.

وكان النصر قد تقدم بعرض للتعاقد مع أوباميانغ الذي تلقى عرضًا أيضًا من الهلال غريم النصر التقليدي، لكنه فضل البقاء في أوروبا بعد موافقته على خفض راتبه من أجل الانتقال إلى برشلونة.

Pierre-Emerick Aubameyang has turned down Al Nassr proposal as he wants to wait for European clubs. His desire would be to join Barcelona, also reducing his salary. 🇬🇦 #AFC

Arsenal are prepared to let him go but it depends on Barça. Definitely one to watch tomorrow.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022