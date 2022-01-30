أوباميانغ يرفض عرض النصر ويقترب من برشلونة

قالت الصحفي الإيطالي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو إن المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ رفض عرض النصر السعودي وبات قريبًا من الانتقال إلى برشلونة.

وكان النصر قد تقدم بعرض للتعاقد مع أوباميانغ الذي تلقى عرضًا أيضًا من الهلال غريم النصر التقليدي، لكنه فضل البقاء في أوروبا بعد موافقته على خفض راتبه من أجل الانتقال إلى برشلونة.

Pierre-Emerick Aubameyang has turned down Al Nassr proposal as he wants to wait for European clubs. His desire would be to join Barcelona, also reducing his salary. 🇬🇦 #AFC Arsenal are prepared to let him go but it depends on Barça. Definitely one to watch tomorrow. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2022

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن برشلونة، وآرسنال، اتفقا على انتقال أوباميانغ للنادي الكتالوني حتى نهاية الموسم، وذلك قبل نهاية الميركاتو الشتوي، منتصف ليل يوم الإثنين، لكن يتبقى بعض الأمور التفصيلية قبل حسم الصفقة.

ويرتبط المهاجم الغابوني، البالغ من العمر 32 عامًا، بعقد مع آرسنال حتى عام 2023، لكنه يريد مغادرة استاد الإمارات لأنه خرج من حسابات مديره الفني الإسباني ميكيل أرتيتا الذي سحب شارة القيادة منه، الشهر الماضي، بسبب مشكلة انضباطية.

ويسعى النادي اللندني إلى التخلص من أوباميانغ، وتوفير جزء من راتبه البالغ (350 ألف جنيه إسترليني / 420.800 يورو) المتبقي حتى يونيو/حزيران المقبل.

وكانت آخر مباراة شارك فيها أوباميانغ مع آرسنال في الهزيمة 2-1 بالدوري الإنجليزي الممتاز أمام مضيفه إيفرتون، في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ليغيب عن 5 مباريات في كل المسابقات.

ووقع أوباميانغ عقدًا جديدًا لثلاث سنوات مع آرسنال، العام الماضي، لكنه عانى كثيرًا هذا الموسم، وسجل 4 أهداف فقط في الدوري كان آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وانضم المهاجم الغابوني إلى آرسنال، في يناير/كانون الثاني 2018، من بروسيا دورتموند ، حيث شارك في غرفة تبديل الملابس مع عثمان ديمبلي في موسم 2016-2017.

ولا شك أن تشافي هرنانديز المدير الفني لبرشلونة سعيد بالتعاقد مع آداما تروري على سبيل الإعارة، لكنه يسعى إلى ضم مهاجم صريح لزيادة معدل أهداف الفريق الذي سجل هدفًا واحدًا فقط في كل مباراة من مباريات الليغا الأربع الأخيرة.

وينتظر أوباميانغ ، الذي لا يزال الخيار الأقرب لبرشلونة بعد استبعاد انضمام ألفارو موراتا من يوفنتوس، على الهاتف في لندن بعد عودته من الكاميرون دون المشاركة في كأس الأمم الأفريقية وذلك إثر معاناته من مشاكل في الشرايين التاجية للقلب.

لكن بعد المزيد من الفحوص في لندن كشفت عن عدم تأثر اللاعب بأي مشاكل جراء إصابته بكوفيد-19 خلال فترة وجوده مع منتخب بلاده في الكاميرون.