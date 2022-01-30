برونو تاباتا يرفض الانتقال إلى الأهلي السعودي رغم موافقة سبورتينغ لشبونة

أفادت وسائل إعلام برتغالية، اليوم الأحد، أن برونو تاباتا لاعب سبورتينغ لشبونة رفض الانتقال إلى النادي الأهلي السعودي، رغم موافقة ناديه على العرض.

وبحسب الصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا، فإن سبورتينغ لشبونة تلقى عرضًا رسميًا من الأهلي بقيمة 4 ملايين دولار، وأنه قبل العرض، لكن اللاعب برونو تاباتا رفض الرحيل عن النادي.

❗️EXCLUSIVO. #Sporting recebeu HOJE uma proposta oficial do #AlAhli de 4 milhões por @brunotabata e ACEITOU. #Tabata RECUSOU sair do @Sporting_CP. Contrato era de quase 6 milhões em três anos e meio no @ALAHLI_FC . O mercado na #ArabiaSaudita fecha em menos de duas horas. ⏳🦁 pic.twitter.com/b2Wax81PcN — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 30, 2022

وكانت صحيفة ”الرياضية“ السعودية، قد قالت، أمس السبت، إن الأهلي لم يجد جدية من سبورتينغ لشبونة في بيع عقد اللاعب، ولذلك قررت إدارة ماجد النفيعي إيقاف المفاوضات مع النادي البرتغالي فيما يتعلق بـ“تاباتا“.

ويلعب برونو تاباتا، البالغ من العمر 24 عامًا، وسط الملعب، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي أتليتكو مينيرو في 2014، ثم إلى بورتيمونينسي في 2016

وانضم تاباتا إلى سبورتينغ لشبونة البرتغالي في 2020، كما شارك منتخب البرازيل تحت سن 23 في 2019_ 2020.

وكانت صحيفة ”A BOLA“ البرتغالية، قد قالت، إن البرازيلي برونو تاباتا قد ينتقل إلى الأهلي خلال السوق الشتوي الحالي بعد موافقته على عرض الفريق الجداوي.

الأهلي السعودي يوقف المفاوضات لشراء تاباتا https://t.co/qX5pyLZGnC pic.twitter.com/UOv7v00tNA — إرم سبورت (@EremSports) January 29, 2022

وانضم برونو تاباتا إلى سبورتنغ، في العام 2020، من بورتيمونينسي البرتغالي، ومنذ ذلك الحين خاض الجناح البرازيلي 40 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة، وفاز بلقب الدوري البرتغالي (2020/21)، وكأس الرابطة (2020/21)، وكأس كانديدو دي أوليفيرا.

وخلال الموسم الحالي، خاض تاباتا – الذي تبلغ قيمته 4 ملايين يورو – 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين.

وأبرم الأهلي عدة صفقات قوية في الميركاتو الشتوي الحالي بالتعاقد مع: الكاميروني فرانك كوم من الريان القطري، وكارلوس إدواردو من شباب الأهلي دبي الإماراتي، وأيمن يحيى من النصر، وعبدالله المقرن من الرائد.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث من المقرر أن يلعب مع الشباب، في فبراير/شباط المقبل، ويلعب الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الهلال والنصر.

صحيفة: برونو تاباتا يوافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي https://t.co/N1DNLMFMYo pic.twitter.com/QVwAwKYs2M — إرم سبورت (@EremSports) January 28, 2022

وفي الدوري السعودي للمحترفين حصد الأهلي 20 نقطة من 18 مباراة، ويحتل المركز التاسع لكنه يتقدم بـ6 نقاط فقط عن الحزم صاحب المركز الـ16 والأخير.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع التعاون، يوم 5 فبراير، ثم مع الفتح ثم الفيحاء قبل أن يواجه الشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين.