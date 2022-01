برونو تاباتا يرفض الانتقال إلى الأهلي السعودي رغم موافقة سبورتينغ لشبونة

أفادت وسائل إعلام برتغالية، اليوم الأحد، أن برونو تاباتا لاعب سبورتينغ لشبونة رفض الانتقال إلى النادي الأهلي السعودي، رغم موافقة ناديه على العرض.

وبحسب الصحفي البرتغالي بيدرو سيبولفيدا، فإن سبورتينغ لشبونة تلقى عرضًا رسميًا من الأهلي بقيمة 4 ملايين دولار، وأنه قبل العرض، لكن اللاعب برونو تاباتا رفض الرحيل عن النادي.

❗️EXCLUSIVO. #Sporting recebeu HOJE uma proposta oficial do #AlAhli de 4 milhões por @brunotabata e ACEITOU. #Tabata RECUSOU sair do @Sporting_CP. Contrato era de quase 6 milhões em três anos e meio no @ALAHLI_FC . O mercado na #ArabiaSaudita fecha em menos de duas horas. ⏳🦁 pic.twitter.com/b2Wax81PcN

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 30, 2022