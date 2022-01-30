مقابل 5.5 مليون ريال.. الهلال يتفق مع الأهلي على شراء عقد محمد العويس

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال نجح في التوصل إلى اتفاق مع الأهلي، للحصول على خدمات محمد العويس خلال فترة الانتقالات الجارية، وارتداء الحارس لقميص ”الزعيم“.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ تقريرًا قالت فيه إن هناك اتفاقًا نهائيًا بين الهلال والأهلي على بيع المتبقي من عقد محمد العويس حارس المرمى مقابل 5.5 مليون ريال للأهلي.

كما سيقوم ”العويس“ بالتنازل للأهلي عن مستحقاته البالغة 4 ملايين ريال.

ووقع الهلال مع العويس، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، مستغلًا دخوله الفترة الحرة، آخر 6 شهور في عقده مع الأهلي، والتي تمنحه حرية التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا دون الرجوع لإدارة ناديه الأصلى.

ويلعب ”العويس“ في صفوف المنتخب الوطني، الذي يتزعم صدارة المجموعة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، برصيد 19 نقطة، قبل 3 جولات على نهاية التصفيات.

وكان ”العويس“ قد شارك أساسيًا في مباراة منتخب السعودية أمام سلطنة عُمان، وقدم آداءً متميزًا قاد الأخضر للفوز بهدف نظيف، في مباراة الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وشارك العويس، البالغ من العمر 30 عامًا، منتخب بلاده للمُشاركة بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا، كما شارك المنتخب ضد منتخب تيمور الشرقية في تصفيات كأس العالم 2018، واختير ضمن قائمة المنتخب السعودى للمشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا،