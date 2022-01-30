رسميًا: الشباب السعودي يدعم هجومه بالكاميروني جون ماري

أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده رسميًا مع الكاميروني جون ماري لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقررت إدارة الشباب التعاقد مع جون ماري؛ لتدعيم هجوم الفريق في الموسم الحالي ولتعويض انتقال إيغالو لنادي الهلال.

وأصدر نادي الشباب بيانًا رسميًا قال فيه إن جون ماري وقع عقدًا احترافيًا لمدة 6 أشهر مع أفضلية التمديد لسنتين.

وتمنت إدارة الشباب التوفيق للمهاجم الكاميروني في مسيرته الرياضية المقبلة مع النادي.

من هو جون ماري؟

سبق لمارى أن لعب في العديد من الأندية بالدوري التايلاندي، والدوري السلوفيني والصيني، ويتميز بقوة بدنية وطول يصل إلى 184سم.

بدأ ماري مسيرته في ياوندي فورتشنز قبل الذهاب إلى آسيا واللعب في الدوري التايلندي مع أندية بوريرام وبانكوك كرسشن كولدج وبراتشاوب وكرابي.

وانتقل جون ماري في 2015 من تايلاند إلى الدوري الصربي ولعب لأندية لفويدوفينا وردار فيلنيي.

وعاد المهاجم الكاميروني إلى آسيا مرة أخرى، ولكن عن طريق الدوري الصيني واللعب لنادي ميزو هاكا ونادي شنزين ليعار بعدها إلى أفيسبا فوكوكا الياباني.

وكان الشباب قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مع المدافع البرازيلي ياغو سانتوس واستعار الأرجنتيني لوسيانو فييتو من الهلال.

فيما رحل عن الشباب النيجيري أوديون يغالو إلى صفوف الهلال.

يذكر أن نادي الشباب السعودي أعلن رسميًا يوم الخميس الماضي حصوله على شهادة الكفاءة المالية.

وقال الشباب في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”نادي الشباب ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021، وفقا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية“.

يشار إلى أن نادي الشباب يملك 34 نقطة من 18 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويتأخر بـ7 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 17 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب الشباب مع الحزم يوم 5 فبراير في الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين، ثم يواجه ضمك والهلال، قبل أن يلتقي الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولم يحقق الشباب الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري السعودي حيث تعادل فيها 1/1 ثم 2/2 ثم 1/1 مع أبها والاتفاق والفتح على الترتيب.