السنغالي شيخو كوياتي يؤكد اقترابه من نادي الاتحاد السعودي (فيديو)

كشف السنغالي شيخو كوياتي، لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، عن قرب انتقاله لنادي الاتحاد السعودي، في الميركاتو الشتوي الحالي، ليكون بديلا للنجم كريم الأحمدي، الذي تعرض لإصابة قوية ستبعده عن ”العميد“ لمدة شهرين.

وظهر شيخو كوياتي في مقطع فيديو خلال تواجده مع منتخب السنغال للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وتحدث قائلا: ”السلام عليكم، معكم شيخو كوياتي وأصرح لموسى غاي مستشاري الخاص بتسيير ملفي مع نادي الاتحاد“.

🚨🚨🚨 شيخو كوياتي من الكاميرون يطلب من وكيله التفاوض مع نادي #الاتحاد. pic.twitter.com/zQpQbjCM4q — ITTI MANIA (@IttiMania) January 29, 2022

وشيخو كوياتي البالغ 32 عاما، لعب مع فريقه الإنجليزي في عام 2021، 18 مباراة، 16 منهم أساسيا، وفي بطولة أمم أفريقيا لعب 3 مباريات، وسيخوض مواجهة الغد ضد غينيا الإستوائية في ربع نهائي البطولة.

ودخل اللاعب بالفعل الفترة الحرة من عقده مع كريستال بالاس، حيث يسعى نادي الاتحاد لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب.

وخاض نادي الاتحاد مؤخرا مباراة ودية ضد نيوكاسل الإنجليزي خلال تواجد الأخير في السعودية لإقامة معسكر تدريبي.

وتعرض كريم الأحمدي للإصابة خلال مشاركته في مباراة الاتحاد والفيصلي الأخيرة في الجولة الـ18 من الدوري السعودي، وتبين أن اللاعب يعاني من كسر إجهادي في مشط القدم.

ويلعب كريم الأحمدي في صفوف الاتحاد منذ صيف عام 2018 ويُعد من العناصر الأساسية في تشكيلة العميد نظراً لمستواه الثابت ومجهوده الوافر في وسط الملعب.

ويتصدر الاتحاد الدوري السعودي برصيد 41 نقطة من 17 مباراة، ويليه النصر وله 35 نقطة من 18 مباراة. ويملك الشباب 34 نقطة من 18 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن الهلال الذي خاض 17 مباراة.