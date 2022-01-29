عبدالعزيز المريسل يتحدى فابريزيو رومانو: النصر لم يقدم عرضا لأوباميانغ

حرص الإعلامي عبدالعزيز المريسل، والمقرب من إدارة نادي النصر السعودي، على نفي الخبر الذي أكده الإيطالي فابريزيو رومانو، صحفي شبكة ”سكاي“، والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، عن عرض جديد قدمته إدارة مسلي آل معمر لضم الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، قبل غلق باب الانتقالات الشتوي الحالي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان جيمس بينغ، الصحفي في شبكة ”CBBS“، قد قال عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم السبت، إن ”النصر السعودي قدم عرضا نهائيا لضم أوباميانغ“.

وأضاف: ”النصر في عرضه مستعد لـدفع راتب اللاعب البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ووضعوا شرطا يسمح للاعب بالعودة إلى أوروبا بعد 12 شهرا“.

نادي النصر السعودي يقدم عرضا جديدا مغريا لضم أوباميانغ https://t.co/uTnPzBdMhi pic.twitter.com/ZXBqwpkYXR — إرم سبورت (@EremSports) January 29, 2022

وتابع: ”العرض المقدم من النصر لمدة 3 سنوات ونصف السنة، مخاوف أوباميانغ من الانتقال للسعودية شخصية واحترافية، ولكن النصر قضى أسابيع عديدة لإزالة هذه المخاوف لدى اللاعب“.

ليقوم رومانو بإعادة التغريدة عبر حسابه، قائلا: ”لا يزال اقتراح النصر مطروحًا على طاولة بيير إيمريك أوباميانغ، كما أفاد جيمس، بينما تعتمد فرصة برشلونة على رحيل عثمان ديمبلي، ولطالما كان اللاعب ينتظر فرصة في الأندية الأوروبية، لذلك حدد النصر الساعة 12:00 بتوقيت المملكة المتحدة كموعد نهائي لهذا الاقتراح، كما قيل لي“.

لكن المريسل رد على تغريدة رومانو، قائلا: ”غير صحيح أبداً“، لينفي وجود أي عرض من قبل النصر لضم اللاعب الغابوني.

وكان النصر قدم عرضاً سابقا لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم مع خيار شرائه نهائياً بـ9.1 مليون دولار، لكن اللاعب رفض التفكير في الرحيل إلى أندية عربية، مؤكدا رغبته في إكمال رحلته بأحد الأندية الأوروبية.

اللاعب الغابوني لا يحظى بعلاقة مميزة مع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، منذ أن خالف قواعد البروتوكولات الموضوعة لفيروس كورونا، في مقر تدريبات الغانرز، وهو ما أدى إلى غيابه عن 10 مباريات في تشكيل الفريق اللندني حتى الآن.

وكانت تقارير كشفت أن برشلونة الإسباني وصل لاتفاق مبدئي مع أوباميانغ؛ من أجل الوصول إلى ملعب ”كامب نو“ حتى نهاية الموسم الجاري.

بيير إيمريك أوباميانغ لديه عقد مع فريق آرسنال الإنجليزي سينتهي مع نهاية صيف عام 2023، وكان هدفاً ليوفنتوس الإيطالي قبل الحصول على خدمات اللاعب الصربي دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا.

وكافح اللاعب، البالغ من العمر 32 عامًا، لاستعادة لياقته منذ توقيع عقد جديد مع آرسنال قبل بداية موسم 2020/2021، وسجل 22 هدفًا في 44 مباراة، لكنه تعرض للإصابة بكوفيد-19 عدة مرات، إضافة إلى إصابته بالملاريا في مايو/أيار الماضي.

وكان نادي النصر أعلن تجديد عقود ثلاثي الفريق الأول منصور الشمري وحمد المنصور ومختار علي، يوم السبت.

وكان النصر أعلن، يوم الأربعاء، حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار النادي إلى أنه تمكن من تسديد مبلغ يقارب 35 مليون ريال سعودي بدعم من عضو شرفه الذهبي الأمير خالد بن فهد، ما جعله قادراً على تسجيل لاعبين جدد في قائمته خلال الفترة الحالية.

وضم النصر، في وقت سابق من الشهر الجاري، المهاجم الأورغوياني جوناثان رودريغيز بعقد يمتد إلى 3 مواسم.