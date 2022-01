نادي النصر السعودي يقدم عرضا جديدا مغريا لضم أوباميانغ

كشف جيمس بينغ، الصحفي في شبكة ”CBBS“ الإخبارية، أن نادي النصر السعودي قدم عرضا مغريا جديدا لإدارة آرسنال؛ من أجل ضم الغابوني لبيير إيمريك أوباميانغ، قبل غلق باب الانتقالات الشتوي الحالي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقا لما ذكره جيمس بينغ، عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم السبت، فإن ”النصر السعودي قدم عرضا نهائيا لضم أوباميانغ“.

وأضاف: ”النصر في عرضه مستعد لـدفع راتب اللاعب البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ووضعوا شرطا يسمح للاعب بالعودة إلى أوروبا بعد 12 شهرا“.

وتابع: ”العرض المقدم من النصر لمدة 3 سنوات ونصف السنة، مخاوف أوباميانغ من الانتقال للسعودية شخصية واحترافية، ولكن النصر قضى أسابيع عديدة لإزالة هذه المخاوف لدى اللاعب“.

Exclusive | Al Nassr have made a final offer to Pierre-Emerick Aubameyang. They are prepared to match his Arsenal salary and include a break clause after 12 months that would allow him to return to Europe.

Same offer on table for Arsenal. Saudi transfer deadline is tomorrow.

— James Benge (@jamesbenge) January 29, 2022