نادي النصر السعودي يقدم عرضا جديدا مغريا لضم أوباميانغ

كشف جيمس بينغ، الصحفي في شبكة ”CBBS“ الإخبارية، أن نادي النصر السعودي قدم عرضا مغريا جديدا لإدارة آرسنال؛ من أجل ضم الغابوني لبيير إيمريك أوباميانغ، قبل غلق باب الانتقالات الشتوي الحالي، خلال الساعات القليلة المقبلة.

ووفقا لما ذكره جيمس بينغ، عبر حسابه الموثق على تويتر، يوم السبت، فإن ”النصر السعودي قدم عرضا نهائيا لضم أوباميانغ“.

وأضاف: ”النصر في عرضه مستعد لـدفع راتب اللاعب البالغ 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، ووضعوا شرطا يسمح للاعب بالعودة إلى أوروبا بعد 12 شهرا“.

وتابع: ”العرض المقدم من النصر لمدة 3 سنوات ونصف السنة، مخاوف أوباميانغ من الانتقال للسعودية شخصية واحترافية، ولكن النصر قضى أسابيع عديدة لإزالة هذه المخاوف لدى اللاعب“.

Exclusive | Al Nassr have made a final offer to Pierre-Emerick Aubameyang. They are prepared to match his Arsenal salary and include a break clause after 12 months that would allow him to return to Europe. Same offer on table for Arsenal. Saudi transfer deadline is tomorrow. — James Benge (@jamesbenge) January 29, 2022

وكان النصر قدم عرضاً سابقا لاستعارة اللاعب حتى نهاية الموسم مع خيار شرائه نهائياً بـ9.1 مليون دولار، لكن اللاعب رفض التفكير في الرحيل إلى أندية عربية، مؤكدا رغبته في إكمال رحلته بأحد الأندية الأوروبية.

اللاعب الغابوني لا يحظى بعلاقة مميزة مع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، منذ أن خالف قواعد البروتوكولات الموضوعة لفيروس كورونا، في مقر تدريبات الغانرز، وهو ما أدى إلى غيابه عن 10 مباريات في تشكيل الفريق اللندني حتى الآن.

وكانت تقارير كشفت أن برشلونة الإسباني وصل لاتفاق مبدئي مع أوباميانغ؛ من أجل الوصول إلى ملعب ”كامب نو“ حتى نهاية الموسم الجاري.

بيير إيمريك أوباميانغ لديه عقد مع فريق آرسنال الإنجليزي سينتهي مع نهاية صيف عام 2023، وكان هدفاً ليوفنتوس الإيطالي قبل الحصول على خدمات اللاعب الصربي دوسان فلاهوفيتش من فيورنتينا.

وكافح اللاعب، البالغ من العمر 32 عامًا، لاستعادة لياقته منذ توقيع عقد جديد مع آرسنال قبل بداية موسم 2020/2021، وسجل 22 هدفًا في 44 مباراة، لكنه تعرض للإصابة بكوفيد-19 عدة مرات، إضافة إلى إصابته بالملاريا في مايو/أيار الماضي.

وكان نادي النصر أعلن تجديد عقود ثلاثي الفريق الأول منصور الشمري وحمد المنصور ومختار علي، يوم السبت.

وكشف النادي، عبر صفحته على موقع ”تويتر“، أن العقود الجديدة لمختار علي وحمد المنصور تمتد حتى 2025، بينما يمتد عقد منصور الشمري حتى 2026.

وأعلن نادي الطائي، رسميًا، استعارة اللاعب مختار علي، في وقت سابق من يوم السبت.

وكان النصر أعلن، يوم الأربعاء، حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار النادي إلى أنه تمكن من تسديد مبلغ يقارب 35 مليون ريال سعودي بدعم من عضو شرفه الذهبي الأمير خالد بن فهد، ما جعله قادراً على تسجيل لاعبين جدد في قائمته خلال الفترة الحالية.

وضم النصر، في وقت سابق من الشهر الجاري، المهاجم الأورغوياني جوناثان رودريغيز بعقد يمتد إلى 3 مواسم.