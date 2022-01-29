رسميا.. نادي الهلال يعلن إعارة لوسيانو فييتو إلى الشباب

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا إعارة لاعبه لوسيانو فييتو“ إلى نظيره الشباب لمدة 6 أشهر.

كما أعلن نادي الشباب اليوم السبت، عن توقيع إدارة النادي عقدا مع فييتو قادما من نادي الهلال بنظام الإعارة يمثل بموجبه الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الحالي.

وانضم لاعب الوسط لوسيانو فييتو، البالغ من العمر 26 عامًا في 2020، للهلال بعقد مدته 3 أعوام حتى 2023، مقابل نحو 7 ملايين يورو، وحصول اللاعب على 4 ملايين يورو كراتب سنوي.

وبدأ فييتو مسيرته في راسينغ كلوب، عام 2011، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني، العام 2015، وحقق معه جائزة أفضل ممرر في الدوري الأوروبي، قبل أن يتنقل بين أندية: أتلتيكو مدريد، وفالنسيا، وفولهام، وسبورتينع لشبونة، الذي انتقل منه إلى الهلال.

✍🏻 "لوسيانو ڤييتو" معارًا إلى الشباب لستة أشهر بالتوفيق 🤝💙#الهلال pic.twitter.com/4jvICVmLND — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 29, 2022

وشارك فييتو في 14 مباراة مع الهلال، الموسم الحالي، بواقع 13 في الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، سجل فيها جميعًا 3 أهداف، وصنع مثلها.

وكان الهلال بطل آسيا قد واصل تدعيم صفوفه وأعلن التعاقد مع النيجيري أوديون إيغالو مهاجم منافسه الشباب اليوم السبت.

وكتب الهلال في حسابه على تويتر ”النسر هلالي“ ورحّب بالمهاجم النيجيري الجديد عن طريق فيديو لتقديم اللاعب.

وأكد نادي الشباب هذه الصفقة وكتب على تويتر أن مجلس الإدارة وافق على عرض الهلال لشراء إيغالو خلال فترة الانتقالات الجارية، وتوجه بالشكر إلى اللاعب على الفترة التي قضاها بين صفوفه.

وانتقل إيغالو، البالغ 32 عاما، إلى الشباب العام الماضي بعدما لعب في أندية عديدة منها واتفورد ومانشستر يونايتد في إنجلترا.

وأعلن الهلال الأسبوع الماضي توصله إلى اتفاق برحيل مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز بعد مسيرة ناجحة، بينما تعاقد مع البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب الوسط المهاجم.

ويستعد الهلال للمشاركة بكأس العالم للأندية في الإمارات، حيث يستهل بطل آسيا مشواره في البطولة، يوم الأحد 6 فبراير 2022، بمواجهة الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.

وشارك الهلال في كأس العالم للأندية 2019، حيث فاز 1/0 على الترجي التونسي، قبل أن يخسر 1/3 أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، ثم خسر بركلات الترجيح (3/4) أمام مونتيري المكسيكي بعد التعادل 2/2 في مباراة تحديد المركز الثالث.