تقرير: الأهلي السعودي يدخل في مفاوضات مع المدرب البرتغالي خورخي جيسوس

كشفت صحيفة ”الجزيرة“ أن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة ماجد النفيعي دخلت في مفاوضات مع البرتغالي خورخي جيسوس؛ لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، بدلا من المدرب الحالي الألباني بيسنيك هاسي.

ولم تكشف الصحيفة عن ما وصلت إليه المفاوضات حتى الآن.

وكانت صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية قد أشارت، في تقرير لها يوم السبت، إلى أن جيسوس تلقى عرضًا من نادٍ سعودي، لم تكشف عن اسمه، مشيرة إلى أن خورخي ”يميل إلى القبول والعودة للمملكة“.

وكان جيسوس قد غادر بنفيكا الشهر الماضي، بعد الهزيمة (0-3) من بورتو في كأس البرتغال.

ويعيش الأهلي موسمًا صعبًا جدًا في الدوري السعودي، حيث لم يحصد الفريق سوى 20 نقطة من مبارياته الـ18، ليتواجد في المركز التاسع بجدول الترتيب، وقد فقد كل فرصه في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

هذا الأمر دفع العديد من الجماهير والإعلاميين والنقاد الرياضيين للمطالبة بإقالة المدرب بيسنيك هاسي، الذي يعيش موسمه الأول مع الفريق، لكن الإدارة برئاسة ماجد النفيعي لم تطرده حتى الآن.

وسبق لجيسوس أن خاض تجربة في السعودية، عندما درب الهلال بين يونيو/حزيران 2018 ويناير/ كانون الثاني 2019.

وقاد جيسوس الهلال في 26 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفوز في 20 منها وخسر مرتين وتعادل في 4 لقاءات.

وحقق الهلال لقبا وحيدا مع جيسوس، حين توج بطلا لكأس السوبر المحلي على حساب نادي الاتحاد (2-1).

عبدالله الحمدان قد يدخل الصفقة.. الهلال يطلب شراء المدة المتبقية في عقد محمد العويس مع الأهلي https://t.co/2rtv9Hmt2B pic.twitter.com/a9dC3zSTNk — إرم سبورت (@EremSports) January 29, 2022

محمد العويس

من ناحية أخرى، كشفت تقارير صحفية أن إدارة الأهلي رفضت العرض المقدم من إدارة ‎الهلال، البالغ 4 ملايين ريال، لشراء الفترة المتبقية من عقد الحارس محمد العويس.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”عكاظ“، فإن إدارة الأهلي اشترطت الحصول على مبلغ 7 ملايين ريال للموافقة على بيع المدة المتبقية من عقد الحارس .

ووقع الهلال مع العويس في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، مستغلًا دخوله الفترة الحرة آخر 6 شهور في عقده مع الأهلي، والتي تمنحه حرية التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا دون الرجوع لإدارة ناديه الأصلي.

ويلعب العويس في صفوف المنتخب السعودي، الذي يتزعم صدارة المجموعة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، برصيد 19 نقطة، قبل 3 جولات على نهاية التصفيات.

وكان العويس قد شارك أساسيًا في مباراة منتخب السعودية أمام سلطنة عمان، وقدم أداءً متميزًا قاد الأخضر للفوز بهدف نظيف، في مباراة الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.