نادي الهلال يحسم صفقة إيغالو مهاجم الشباب

حسم نادي الهلال السعودي صفقة التعاقد مع النيجيري إيغالو مهاجم نادي الشباب السعودي، لينضم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب الرياضية، سينضم إيغالو لنادي الهلال لمدة عام ونصف العام.

وسيعوض إيغالو، المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز، الذي غادر الهلال، قبل عدة أيام.

وسيقود إيغالو الهلال في كأس العالم للأندية.

وكان الصحفي التركي إكرام كونور، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، قد أشار عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ إلى اقتراب الصفقة من الحدوث بالفعل، وقد أكدت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تلك الأخبار وكشفت عن التفاصيل.

وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق بين الهلال والشباب بشأن انتقال إيغالو بات وشيكًا، مشيرة إلى أن الصفقة ستتم مقابل انتقال عبدالله الحمدان لليوث على سبيل الإعارة بجانب مبلغ من المال.

تقرير: إيغالو نجم نادي الشباب في طريقه للانضمام إلى الهلال https://t.co/qfkGyBgkct pic.twitter.com/12gRahzdch — إرم سبورت (@EremSports) January 28, 2022

وأضافت أن الشباب حدد بديل إغجالو بالفعل، إذ بدأ مفاوضاته مع المغربي وليد أزارو الذي قرر الاتفاق فسخ عقده بعد التعاقد مع يوسف نياكاتي مهاجم الاتحاد السابق.

ويُعد صاحب الـ32 عامًا أفضل مهاجم في الدوري السعودي هذا الموسم وأحد أهم أسباب تواجد الشباب ثالثًا في جدول الترتيب خلف الاتحاد والنصر.

ويلعب النجم النيجيري إيغالو مع الشباب منذ انتقالات شتاء 2021 حيث خاض مع الفريق 32 مباراة وقد أحرز 22 هدفاً وصنع 4 تمريرات حاسمة.

المهاجم كان قد استدعي لتمثيل منتخب نيجيريا في كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون لكن ناديه لم يسمح له بالذهاب بحجة أن خطاب الاستدعاء لم يصل في الموعد المحدد نتيجة خطأ من الاتحاد النيجيري لكرة القدم.

ويستعد الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث سيلعب مباراة ربع النهائي، أمام الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبطل تاهيتي، لتحديد المتأهل إلى نصف النهائي ليواجه تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا.