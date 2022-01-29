عبدالله الحمدان قد يدخل الصفقة.. الهلال يطلب شراء المدة المتبقية في عقد محمد العويس مع الأهلي

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت، بأن الهلال يجري مفاوضات متقدمة مع النادي الأهلي للحصول على المدى المتبقية في عقد الحارس محمد العويس.

وفي التاسع من يناير، أعلن نادي الهلال رسميا تعاقده مع محمد العويس، قادما من النادي الأهلي، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد دخوله فترة الستة أشهر قبل انتهاء عقده مع الأهلي.

وأوضح الهلال عبر حسابه بموقع ”تويتر“، أن مجلس الإدارة وقع عقدًا مع العويس يمتد حتى عام 2025.

وقالت صحيفة ”الجزيرة“، إن هناك مفاوضات متقدمة بين الهلال والأهلي لشراء ما تبقى من عقد محمد العويس، بالإضافة إلى إعارة عبدالله الحمدان لستة أشهر للأهلي في حال لم تتم إعارته لنادي الشباب، أو خيار دفع مبلغ مالي بدلا من الإعارة.

وانتقل العويس إلى الأهلي صيف 2017 قادما من الشباب، كما ظل الحارس الأساسي للمنتخب السعودي الأول خلال السنوات الأخيرة.

وذكرت صحيفة ”الرياضية“ أن العويس الذي يبلغ من العمر 30 عاما سيحصل على 7 ملايين ريال في الموسم الواحد مع الهلال.

سبب الانتقال للهلال

وكشف الحارس محمد العويس سبب انتقاله إلى الهلال.

وقال العويس في سلسلة من تغريدات عبر موقع ”تويتر“: ”إلى جماهير الأهلي الوفية، سأغادر أسوار النادي وأنا أحمل لكم محبة وتقديرا من الأعماق وكلمات الشكر لا تفيكم حقكم. عشت بينكم أجمل الليالي وفترة لا تنسى في مسيرتي الكروية وستظل لكم مكانة خاصة في قلبي“.

وأضاف: ”أود أن أوضح لجماهير الأهلي الغالية على قلبي بأن انتقالي كان لظروف خاصة ورغبة شخصية مني في أن أخوض تحديا جديدا“.

يشار إلى أن نادي الهلال أعلن ضمه رسميا، البرازيلي ميشيل ديلغادو مهاجم فريق فلامنغو بعقد يمتد لثلاث سنوات لتعويض رحيل المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز قبل كأس العالم للأندية.

وأصبح ميشيل رابع صفقات الهلال في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعد عبدالإله المالكي قادما من الاتحاد ومعه زميله سعود عبدالحميد، إضافة إلى عبدالرحمن العُبيد قادما من النصر.

ومن المقرر أن يستهل الهلال مشواره في كأس العالم للأندية، يوم 6 فبراير، في الدور الثاني بمواجهة الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.