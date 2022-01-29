الأهلي السعودي يوقف المفاوضات لشراء تاباتا

أفادت مصادر صحفية أن إدارة ‎الأهلي برئاسة ماجد النفيعي أوقفت المفاوضات مع نادي سبورتينغ لشبونة فيما يتعلق بـ“تاباتا“.

وبحسب ما أفادت به صحيفة ”الرياضية“، فإن الأهلي لم يجد جدية من قبل سبورتينغ لشبونة في بيع عقد اللاعب.

صحيفة: برونو تاباتا يوافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي https://t.co/N1DNLMFMYo pic.twitter.com/QVwAwKYs2M — إرم سبورت (@EremSports) January 28, 2022

وقدَّم النادي ‎الأهلي من قبل عرضًا يقدر بأكثر من 20 مليون ريال سعودي لشراء عقد البرازيلي ”برونو تاباتا“، كما عرض عليه راتبًا سنويًا يقدر بـ 5 مليون ريال سنويًا.

ويلعب برونو، البالغ من العمر 24 عامًا، وسط الملعب، وبدأ مسيرته الكروية مع نادي أتليتكو مينيرو في 2014، ثم إلى بورتيمونينسي في 2016

وانضم لصفوف سبورتينغ لشبونة البرتغالي في 2020، كما شارك منتخب البرازيل تحت سن 23 في 2019_ 2020.

وكانت صحيفة ”A BOLA“ البرتغالية، قد قالت أمس الجمعة، إن البرازيلي برونو تاباتا لاعب سبورتنغ لشبونة قد ينتقل إلى الأهلي السعودي خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد موافقته على عرض الفريق الجداوي.

الأهلي السعودي يخاطب سبورتنغ لشبونة رسميًا للحصول على خدمات برونو تاباتا https://t.co/4zbDiXK3FY pic.twitter.com/rK4cGZ7tE1 — إرم سبورت (@EremSports) January 25, 2022

وأكدت الصحيفة أن إدارة قطب جدة تتفاوض مع مسؤولي سبورتنغ في محاولة التوصل إلى اتفاق يتيح رحيله حاليًا.

وقدّم الأهلي بالفعل عرضًا ملموسًا قيمته حوالي 5 ملايين يورو، وينبغي أن تستمر المفاوضات بين الناديين خلال الأيام المقبلة في محاولة للتوصل إلى اتفاق يجعل الانتقال ممكنًا بعد موافقة اللاعب.

وقالت الصحيفة ذاتها إن لاعب الوسط، البالغ من العمر 24 عامًا، سيحصل على راتب يعادل 3 أضعاف ما يحصل عليه في سبورتنغ أي 1.2 مليون يورو في الموسم.

وانضم برونو تاباتا (24 عامًا) إلى سبورتنغ، في العام 2020، من بورتيمونينسي البرتغالي، ومنذ ذلك الحين خاض الجناح البرازيلي 40 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة، وفاز بلقب الدوري البرتغالي (2020/21)، وكأس الرابطة (2020/21)، وكأس كانديدو دي أوليفيرا.

وخلال الموسم الحالي، خاض تاباتا – الذي تبلغ قيمته 4 ملايين يورو – 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين.

وأبرم الأهلي عدة صفقات قوية في الميركاتو الشتوي الحالي بالتعاقد مع: الكاميروني فرانك كوم من الريان القطري، وكارلوس إدواردو من شباب الأهلي دبي الإماراتي، وأيمن يحيى من النصر، وعبدالله المقرن من الرائد.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث من المقرر أن يلعب مع الشباب، في فبراير/شباط المقبل، ويلعب الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الهلال والنصر.