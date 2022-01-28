كيف يتأهل المنتخب السعودي إلى كأس العالم من مباراة اليابان مباشرة؟

اقترب المنتخب السعودي خطوة أخرى من التأهل لكأس العالم لكرة القدم 2022، بعد فوزه بأرضه 1-0 على عمان أمس الخميس.

ويحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره الياباني يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة الى بطولة كأس العالم.

وفي الجولات الثلاث المتبقية يلعب منتخب السعودية مع اليابان يوم الثلاثاء الأول من فبراير، ثم مع الصين يوم الخميس 24 مارس، وأستراليا يوم 29 مارس.

وفي بقية مباريات الجولة الثامنة من المجموعة الثانية يلتقي منتخب السعودية مع اليابان، ومنتخب أستراليا مع عمان، وفيتنام مع الصين.

ترتيب مجموعة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم https://t.co/bnOrk6Y0Ja pic.twitter.com/Kb83saJ1OV — إرم سبورت (@EremSports) January 27, 2022

سيناريوهات التأهل المباشر للمنتخب السعودي

يحتاج المنتخب السعودي الى الفوز على منتخب اليابان ليحصد رسميا بطاقة الصعود الى نهائيات كأس العالم بقطر.

وفي حالة فوز السعودية على اليابان سيحتل ”الأخضر“ المركز الاول في المجموعة، وهو المركز المؤهل للمونديال مباشرة، حيث يتفوق ”الأخضر“ صاحب الـ19 نقطة على نظيره الياباني بفارق 4 نقاط، بينما يحل منتخب أستراليا ثالثا برصيد 14 نقطة.

ويتأهل المنتخب السعودي أيضًا حال التعادل مع اليابان شريطة عدم فوز أستراليا على عمان.

السيناريو الثاني

حال خسارة منتخب السعودية أمام اليابان، فإن الأخضر سيكون بحاجة للفوز على الصين والتعادل مع أستراليا، أو الفوز على أستراليا في الجولة الختامية، دون النظر لنتائج المنتخبات الأخرى.

وفي حالة تعادل منتخب السعودية أمام اليابان في المباراة المقبلة، فسيتم تأجيل حسم التأهل بالنسبة لمنتخب السعودية، حيث ينتظر نتيجة مباراة أستراليا واليابان في الجولة التاسعة، حيث سيصل رصيد الأخضر وقتها عند النقطة 20 قبل مباراتين من النهاية.

سيناريو الجولة التاسعة

في الجولة التاسعة سيحتاج منتخب السعودية التعادل أمام الصين لضمان التأهل برصيد 21 نقطة قبل جولة من البطولة، بجانب فوز اليابان على أستراليا ليكون أقصى رصيد يصل إليه منتخب اليابان 22 نقطة مقابل 20 للمنتخب الأسترالي.

في حال فوز منتخب أستراليا على اليابان في الجولة التاسعة، فأقصى رصيد قد يصل إلي المنتخب الأسترالي هو 23 نقطة مقابل 19 نقطة لنظيره الياباني، ليضمن المنتخب السعودي التأهل للمونديال.

في حال تعادل أستراليا واليابان فإن أقصى رصيد نقطي لكل منهما هو 20 و21 على الترتيب، ما يعني أن تعادل السعودية مع منتخب الصين يضمن التأهل للمونديال متصدرا للمجموعة.

وتقام المباراة في الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بقطر، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 2 فبراير 2022، في تمام الساعة الواحدة والربع بتوقيت مكة” الثانية عشر والربع ظهرا بتوقيت القاهرة”.

وحسم المنتخب السعودي نتيجة مباراته مع منتخب عمان بالفوز 1/0 اليوم الخميس في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ورفع الفوز رصيد منتخب السعودية إلى 19 نقطة وظل في صدارة المجموعة الثانية، متقدما بـ4 نقاط عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني.

ويأتي منتخب أستراليا في المركز الثالث ويملك 14 نقطة ثم يليه منتخب عمان وحصد 7 نقاط في المركز الرابع.

ويحتل منتخب الصين المركز الخامس برصيد 5 نقاط بينما لا يملك منتخب فيتنام أي نقطة في ذيل الترتيب.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.