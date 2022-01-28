الهلال السعودي يقدم عرضًا مغريًا لإيفرتون مهاجم بنفيكا

لا يزال الهلال السعودي بطل آسيا يسعى إلى تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية، الشهر المقبل، حيث تقدم بعرض مغرٍ للتعاقد مع البرازيلي إيفرتون سيبولينها مهاجم بنفيكا البرتغالي.

وبعد التعاقد مع البرازيلي ”ميشيل ديلغادو“ جناح فريق فلامنغو عرض الهلال 3 أضعاف الراتب الذي يحصل عليه إيفرتون من بنفيكا من أجل محاولة إغرائه بارتداء القميص الأزرق، وفقًا لموقع ”غول“ في نسخته البرازيلية.

وأضاف الموقع أن الهلال عرض 6 ملايين يورو للحصول على خدمات المهاجم البرازيلي البالغ من العمر 25 عامًا، لكن بنفيكا رفض العرض وينتظر عرضًا جديدًا.

وقال ”غول“ إن الهلال يستعد لتقديم عرض جديد، ومن المتوقع أن يصل إلى 8 ملايين يورو لإقناع بنفيكا بالتخلي عن إيفرتون سيبولينيا الذي سيحصل على 3 أضعاف راتبه شريطة أن تتم الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية التي تنتهي خلال أيام.

ولا شك أن الهلال سيجد منافسة شرسة من فلامنغو الساعي إلى إعادة إيفرتون للبرازيل، ولا يستبعد تقديم عرض رسمي إلى بنفيكا خلال الأيام المقبل.

ومن المتوقع قيام ماركوس براز نائب رئيس كرة القدم في فلامنغو بزيارة سريعة للبرتغال لمحاولة إقناع المهاجم والنادي البرتغالي نفسه.

وفي بداية فترة الانتقالات الحالية، رحب إيفرتون بالعودة إلى البرازيل، لكن بعد تولي المدير الفني ”نيلسون فيريسيمو“ قيادة بنفيكا مؤقتًا شعر براحة أكبر، ولا يستبعد منح نفسه فرصة أخرى للبقاء في النادي البرتغالي.

وقد يصبح إيفرتون أحدث صفقات الهلال بعد تعاقده مع 4 لاعبين بالفعل خلال الانتقالات الشتوية الجارية، هم: عبد الإله المالكي قادمًا من الاتحاد، ومعه زميله سعود عبدالحميد، إضافة لعبدالرحمن العُبيد قادمًا من النصر، ثم ميشيل ديلغادو الذي انضم بدلًا من الفرنسي بافتيمبي غوميز.

كما تعمل إدارة فهد بن نافل رئيس النادي على تدعيم صفوف الفريق بمهاجم قبل إغلاق الفترة الشتوية مكان الأرجنتيني لوسيانو فييتو، وذلك لتجهيز الفريق لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، الشهر المقبل.

وأشارت تقارير صحفية سعودية إلى أن الهلال يجري مفاوضات مكثفة مع الشباب للتعاقد مع مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو مقابل إعارة فييتو، وربما عبد الله الحمدان للشباب.