طرد عبدالرزاق حمدالله في خسارة الاتحاد أمام نيوكاسل (فيديو)

تعرض المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم نادي الاتحاد السعودي للطرد، خلال مباراة فريقه الودية أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، والتي خسرها العميد بنتيجة 2/1.

وتحصل اللاعب المغربي على بطاقة حمراء في الشوط الثاني من اللقاء، بعد احتكاكه بدون كرة مع لاعب نيوكاسل عقب كرة مشتركة بينهما.

وخسر نادي الاتحاد وديا بهدفين لهدف أمام نيوكاسل يونايتد الانجليزي، في مباراة ودية لعبت من 70 دقيقة بواقع 35 دقيقة لكل شوط.

تقدم نيوكاسل بهدف الفرنسي الان سانت ماكسيمين عند الدقيقة العاشرة من بداية اللقاء.

وفي الدقيقة 31 تمكن الاتحاد من إدراك التعادل بهدف المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله.

وسجل الأسكتلندي ريان فريزر هدف الفوز لنيوكاسل في الدقيقة 57.

وكان نيوكاسل يونايتد قد طار إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي وسط أجواء دافئة، عقب فوزه 1/0 في مواجهة ليدز يونايتد، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستحوذت جهات سعودية على نادي نيوكاسل في أكتوبر الماضي مقابل 305 ملايين جنيه إسترليني، بينما تملك أماندا ستافيلي والأخوان روبن الأسهم المتبقية.

ولن يلعب نيوكاسل، الذي يحتل المركز الـ18 ويواجه خطر الهبوط، حتى مباراة إيفرتون في الثامن من فبراير شباط في الدوري، وأكد إيدي هاو أن التخطيط للسفر ”قرار متعلق بكرة القدم“.

وأنفق الملاك الجدد 37 مليون جنيه إسترليني على التعاقد مع كيران تريبيير مدافع منتخب إنجلترا القادم من أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، والدولي النيوزيلاندي كريس وود القادم من بيرنلي.

وبعد المباراة في ليدز، ليس من المقرر أن يلعب نيوكاسل مرة أخرى حتى الثامن من فبراير المقبل، على الرغم من أن معسكر السعودية سيتزامن مع الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث توجد فرصة لانضمام اللاعبين الجدد مع زملائهم بالفريق لأول مرة في السعودية.