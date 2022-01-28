صحيفة: برونو تاباتا يوافق على الانتقال إلى الأهلي السعودي

قالت صحيفة ”A BOLA“ البرتغالية، اليوم الجمعة، إن البرازيلي برونو تاباتا لاعب سبورتنغ لشبونة قد ينتقل للأهلي السعودي خلال الميركاتو الشتوي الحالي بعد موافقته على عرض الفريق الجداوي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة قطب جدة تتفاوض مع مسؤولي سبورتنغ في محاولة التوصل إلى اتفاق يتيح رحيله حاليًا.

وقدّم الأهلي بالفعل عرضًا ملموسًا قيمته حوالي 5 ملايين يورو، وينبغي أن تستمر المفاوضات بين الناديين خلال الأيام المقبلة في محاولة للتوصل إلى اتفاق يجعل الانتقال ممكنًا بعد موافقة اللاعب.

الأهلي السعودي يخاطب سبورتنغ لشبونة رسميًا للحصول على خدمات برونو تاباتا https://t.co/4zbDiXK3FY pic.twitter.com/rK4cGZ7tE1 — إرم سبورت (@EremSports) January 25, 2022

ويبدو أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح، حيث يسعى سبورتنغ إلى تحقيق أكبر استفادة مالية من بيع اللاعب الذي يرغب في الانتقال للدوري السعودي بسبب ما سيحصل عليه في الأهلي من راتب سنوي أعلى بكثير مما يكسبه حاليًا في سبورتنغ.

وقالت الصحيفة ذاتها إن لاعب الوسط البالغ من العمر 24 عامًا سيحصل على راتب يعادل 3 أضعاف ما يحصل عليه في سبورتنغ أي 1.2 مليون يورو في الموسم.

وانضم برونو تاباتا (24 عامًا) إلى سبورتنغ، في العام 2020، من بورتيمونينسي البرتغالي، ومنذ ذلك الحين خاض الجناح البرازيلي 40 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة، وفاز بلقب الدوري البرتغالي (2020/21)، وكأس الرابطة (2020/21)، وكأس كانديدو دي أوليفيرا.

وخلال الموسم الحالي خاض تاباتا – الذي تبلغ قيمته 4 ملايين يورو – 21 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفين.

وأبرم الأهلي عدة صفقات قوية في الميركاتو الشتوي الحالي بالتعاقد مع: الكاميروني فرانك كوم من الريان القطري، وكارلوس إدواردو من شباب الأهلي دبي الإماراتي، وأيمن يحيى من النصر، وعبدالله المقرن من الرائد.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث من المقرر أن يلعب مع الشباب في فبراير/شباط المقبل، ويلعب الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الهلال والنصر.

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة من 18 مباراة في المركز التاسع بعد فوزه على الحزم، وتعادله مع ضمك في آخر مباراتين بكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل فترة التوقف الدولي الحالية.