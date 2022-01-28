تقرير: إيغالو نجم نادي الشباب في طريقه للانضمام إلى الهلال

كشف الصحفي التركي إكرام كونور، والمتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، على أن النيجيري أوديون إيغالو، نجم نادي الشباب السعودي، في طريقه إلى الانضمام للهلال.

ونشر كونور عبر حسابه على ”تويتر“، تغريدة قال فيها: ”أوديون إيغالو قريبا إلى الهلال“.

ولم يكشف أي تفاصيل جديدة عن موعد انتقال اللاعب، وهل سيكون في الميركاتو الحالي أم لا.

ويأتي كلام الصحفي التركي، مقاربا لما نشرته صحيفة ”الرياضية“ السعودية، بأن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، قدم عرضًا إلى نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، يطلب فيه شراء عقد النيجيري أوديون إيغالو.

إيغالو يقدم مستوى مميزا للغاية خلال الموسم الحالي رفقة الشباب، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين برصيد 12 هدفًا، بالتساوي مع البرازيلي أندرسون تاليسكا مهاجم النصر.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الشباب السعودي أنها اتفقت مع نظيرتها في نادي الهلال على ضم الأرجنتيني لوسيانو فييتو بنظام الإعارة في السوق الشتوي الحالي.

وبدأ فييتو مسيرته في راسينغ كلوب، العام 2011، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني، العام 2015، وحقق معه جائزة أفضل ممرر في الدوري الأوروبي، قبل أن يتنقل بين أندية: أتلتيكو مدريد، وفالنسيا، وفولهام، وسبورتينع لشبونة، الذي انتقل منه إلى الهلال.

وشارك فييتو في 14 مباراة مع الهلال، الموسم الحالي، بواقع 13 في الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، سجل فيها جميعًا 3 أهداف، وصنع مثلها.

وكان نادي الهلال السعودي قد أعلن ضمه رسميا، للبرازيلي ميشيل ديلغادو مهاجم فريق فلامنغو بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وجاءت الصفقة تعويضا لرحيل مهاجم الفريق السابق بافيتيمبي غوميز بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي قبل كأس العالم للأندية.

وأصبح اللاعب البرازيلي هو رابع صفقات الهلال في الانتقالات الشتوية الجارية، بعد عبد الإله المالكي قادما من الاتحاد ومعه زميله سعود عبدالحميد، هذا إضافة إلى عبدالرحمن العُبيد قادما من النصر.

من هو البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب نادي الهلال السعودي الجديد؟ https://t.co/ijzIFlxh25 pic.twitter.com/XGCAi8otXw — إرم سبورت (@EremSports) January 28, 2022

كما تعمل إدارة فهد بن نافل على تدعيم صفوف الفريق بمهاجم قبل إغلاق الفترة الشتوية مكان الأرجنتيني لوسيانو فييتو، وذلك لتجهيز الفريق لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات الشهر المقبل.

وينتظر الهلال مواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي وبيري بولينينسيا بطل تاهيتي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وشارك الهلال في كأس العالم للأندية 2019، حيث فاز 1/0 على الترجي التونسي، قبل أن يخسر 1/3 أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، ثم خسر بركلات الترجيح (3/4) أمام مونتيري المكسيكي بعد التعادل 2/2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

يذكر أن نادي الهلال يحتل المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة.