من هو البرازيلي ميشيل ديلغادو لاعب نادي الهلال السعودي الجديد؟

قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، أسعد نادي الهلال السعودي جماهيره بإعلان ضمه رسميا، للبرازيلي ميشيل ديلغادو مهاجم فريق فلامنغو بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ولم يعلن الهلال قيمة صفقة ضم اللاعب صاحب الـ25 عاما.

وجاءت الصفقة تعويضا لرحيل مهاجم الفريق السابق بافيتيمبي غوميز بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي قبل كأس العالم للأندية.

وأصبح اللاعب البرازيلي هو رابع صفقات الهلال في الانتقالات الشتوية الجارية، بعد عبد الإله المالكي قادما من الاتحاد ومعه زميله سعود عبدالحميد، هذا بالإضافة لعبدالرحمن العُبيد قادما من النصر.

كما تعمل إدارة فهد بن نافل على تدعيم صفوف الفريق بمهاجم قبل إغلاق الفترة الشتوية مكان الأرجنتيني لوسيانو فييتو، وذلك لتجهيز الفريق لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات الشهر المقبل.

وينتظر الهلال مواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي وبيري بولينينسيا بطل تاهيتي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

ولعب ميشيل ديلغادو بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ثم رحل إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، إذ لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة.

وفي يناير 2020، انتقل ميشيل للعب مع فلامنغو، وخاض مع الفريق 94 مباراة بجميع المسابقات حتى رحيله، محرزًا 21 هدفًا وصنع لزملائه 10 أخرى.

وتوّج اللاعب بـ3 بطولات مع فلامنغو، ”السودا أمريكانا“ موسم 2019-2020، والدوري البرازيلي 2020، وكأس السوبر البرازيلي 2021.

ووفقا لموقع ”ترانسفير ماركت“ المتخصص في انتقالات اللاعبين، يجيد مشيل اللعب في جميع مراكز الهجوم، ويبرع أكثر في مركز الجناح الأيسر، حيث سجل 11 هدفا وصنع 10 أهداف خلال 63 مباراة لعبها في هذا المركز، بينما أحرز 9 أهداف وصنع خمسة خلال 28 مواجهة خاضها في مركز الجناح الأيمن، أما في مركز المهاجم الصريح فسجل هدفًا وحيدًا خلال خمسة لقاءات، كما يلعب أيضا في مركز خط الوسط المهاجم وسجل فيه 10 أهداف وصنع 4 طوال 24 مباراة.

ولعب ميشيل 58 مباراة مع فلامنغو البرازيلي في مختلف المسابقات موسم 2020-2021، وسجل 18 هدفًا وصنع ثمانية.

الهلال السعودي يعلن رسميا ضم ميشيل ديلغادو لـ3 سنوات مقبلة https://t.co/yaw19oY9hJ pic.twitter.com/W9klBMZkPR — إرم سبورت (@EremSports) January 28, 2022

محمد العويس

إلى ذلك، ذكرت صحيفة ”الرياضية“ أن إدارة الهلال لم تفاوض الأهلي بشأن شراء المدة المتبقية من عقد محمد العويس، مع اقتراب انتهاء فترة الانتقالات الشتوية مع نهاية شهر يناير الجاري.

ووقع الهلال مع العويس، في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم، مستغلًا دخوله الفترة الحرة، آخر 6 شهور في عقده مع الأهلي، والتي تمنحه حرية التوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا دون الرجوع لإدارة ناديه الأصلى.

وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة هاسي، الاعتماد على محمد الربيعي كحارس أساسي، وياسر المسيليم بديلًا، واستبعاد العويس من حساباته.

وتنتظر الجماهير أن يتم حسم موقف العويس، سواءً بالبقاء في الأهلي حتى نهاية عقده مع انتهاء الموسم، أو شراء الهلال للمدة المتبقية من عقده، خلال اليومين الأخيرين من فترة الانتقالات الشتوية.

ويلعب العويس في صفوف المنتخب الوطني، الذي يتزعم صدارة المجموعة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، برصيد 19 نقطة، قبل 3 جولات على نهاية التصفيات.

وكان العويس قد شارك أساسيًا في مباراة منتخب السعودية أمام سلطنة عمان، وقدم آداءً متميزًا قاد الأخضر للفوز بهدف نظيف، في مباراة الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.