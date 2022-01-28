الهلال السعودي يعلن رسميا ضم ميشيل ديلغادو لـ3 سنوات مقبلة

أعلن نادي الهلال السعودي رسميا تعاقده مع ميشيل ديلغادو، لاعب نادي فلامنغو البرازيلي لمدة 3 سنوات مقبلة، بدلًا عن الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي أنهت الإدارة عقده بالتراضي أخيرًا.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ في مقطع فيديو يظهر فيه لقطات للاعب البرازيلي مع ناديه السابق مرحبا بقدومه إلى الفريق العاصمي.

ولعب ميشيل ديلغادو بين عامي 2015 و2017 لأندية مونتي كريستو وغويانيا وغويانيسيا، ثم رحل إلى نادي غوياس الذي يمكن اعتباره انطلاقته الحقيقية في أبريل 2017، إذ لعب له 91 مباراة، سجل خلالها 17 هدفًا وقدم لزملائه 15 تمريرة حاسمة.

وفي يناير 2020، انتقل ميشيل للعب مع فلامنغو، وخاض مع الفريق 94 مباراة بجميع المسابقات حتى رحيله، محرزًا 21 هدفًا وصنع لزملائه 10 آخرين.

وتوّج اللاعب بـ3 بطولات مع فلامنغو، ”السودا أمريكانا“ موسم 2019-2020، والدوري البرازيلي 2020، وكأس السوبر البرازيلي 2021.

ووفقا لموقع ”ترانسفير ماركت“ المتخصص في انتقالات اللاعبين، يجيد مشيل اللعب في جميع مراكز الهجوم، ويبرع أكثر في مركز الجناح الأيسر، حيث سجل 11 هدفا وصنع 10 أهداف خلال 63 مباراة لعبها في هذا المركز، بينما أحرز 9 أهداف وصنع خمسة خلال 28 مواجهة خاضها في مركز الجناح الأيمن، أما في مركز المهاجم الصريح فسجل هدفًا وحيدًا خلال خمسة لقاءات، كما يلعب أيضا في مركز خط الوسط المهاجم وسجل فيه 10 أهداف وصنع 4 طوال 24 مباراة.

ولعب ميشيل 58 مباراة مع فلامنغو البرازيلي في مختلف المسابقات موسم 2020-2021، وسجل 18 هدفًا وصنع ثمانية.

وكانت إدارة الهلال أنهت عقد الفرنسي بافيتمبي غوميز، بالتراضي قبل نهاية عقده بستة أشهر، تمهيدًا لقيد اللاعب البرازيلي الجديد للمشاركة مع الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، والذي تم إعلان إتمام التعاقد معه رسميًا، فجر الجمعة.

وكان عقد جوميز مع الهلال ينتهي بنهاية الموسم الحالي؛ وهو ما يعني أن الفريق السعودي سيستمر في دفع راتبه حتى نهاية الموسم.

وينتظر الهلال مواجهة الفائز من الجزيرة الإماراتي وبيري بولينينسيا بطل تاهيلي في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وغوميز كان قد انضم للهلال في 2018 قادما من صفوف غلطة سراي التركي، وتمكن خلال تلك الفترة من المشاركة في 147 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 107 أهداف وصناعة 16 آخرين.

وساهم غوميز في تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، والدوري السعودي مرتين، وكأس السعودية مرة، بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي في مرة أخرى.