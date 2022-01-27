حفل JoyAwards.. طارق حامدي أفضل رياضي وياسمين الدباغ أفضل رياضية

توج طارق حامدي بطل الكاراتيه السعودي بجائزة الرياضي المفضل، خلال حفل ”Joy Awards“ الذي يقام على هامش موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.

طارق حامدي صاحب الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة طوكيو 2020، فاز بجائزة الرياضي المفضل خلال حفل ”Joy Awards“، متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، وسالم الدوسري مهاجم الهلال السعودي.

كما فازت ياسمين الدباغ بطلة ألعاب القوى السعودية بجائزة الرياضية المفضلة بعد تفوقها على فريال عبدالعزيز ودانية عقل وريما الجفالي.

وتستضيف العاصمة السعودية الرياض اليوم 27 يناير، وتحديداً بوليفارد رياض سيتي، أكبر وأضخم حفل توزيع جوائز وتكريم لصناع الترفيه في العالم العربي، وهو حفل 2022 JOY AWARDS المستوحى من people’s choice awards.

ويقام هذا الحدث ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح بكر الشدي في بوليفارد رياض سيتي، ويجمع هذا الحفل الأضخم بالشرق الأوسط أشهر نجوم العالم.