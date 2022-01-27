تطورات الحالة الصحية للمدرب خليل الزياني

انهالت الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي بالشفاء للمدرب السعودي خليل الزياني، المدير الفني السابق للمنتخب الأول.

وتناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخليل الزياني وهو يرقد في المستشفى، حيث تعرض لوعكة صحية .

اللهم في هذا الثلث الاخير من الليل اسألك يا شافي يا معافي ان تشفي وتعافي استاذنا واخونا ومدربنا واول من ادخل الفرح والسرور على قلوب جماهير الكره السعوديه الغالي خليل الزياني وفرحنا يا الله بشفاءه وعودته الى منزله مشافى معافى بإذنك يا الله ،،، يا كريم اكرمه بالعافيه ،،، pic.twitter.com/mnLUQzB4Vx — محمد عبدالجواد (@abduljawadm) January 27, 2022

وكتب الصحفي مساعد الزياني عبر ”تويتر“: ”العم الكابتن أبو إبراهيم الحمد الله طيب.. أجرى عملية بسيطة في الفك.. وهو بخير وصحة وعافية.. ويشكر جميع من اطمأن عليه وسأل عنه ومن تمنى له الشفاء.. أدام الله عليكم الخير والصحة“.

ورغم وضعه الصحي بدا خليل الزياني مبتسما، وأشار بيده إلى الكاميرا.

العم الكابتن ابو ابراهيم الحمد الله طيب..اجرى عملية بسيطة في الفك..وهو بخير وصحة وعافية..ويشكر جميع من اطمن عليه وسأل عنه ومن تمنى له الشفاء..ادام الله عليكم الخير والصحة #السعودية #خليل_الزياني pic.twitter.com/3YtlFg1JBv — مساعد الزيانيM.alzayani (@mosaed20) January 27, 2022

وخليل الزياني أحد أهم رموز الكرة السعودية، وهو أول مدرب حقق البطولات القارية في عام 1984.

وكتب اللاعب السابق محمد عبدالجواد عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”اللهم في هذا الثلث الأخير من الليل أسألك يا شافي يا معافي أن تشفي وتعافي أستاذنا وأخونا ومدربنا وأول من أدخل الفرح والسرور على قلوب جماهير الكره السعودية الغالي خليل الزياني وفرحنا يا الله بشفائه وعودته إلى منزله معافى بإذنك يا الله،،، يا كريم أكرمه بالعافية“.

العم الكابتن ابو ابراهيم الحمد الله طيب..اجرى عملية بسيطة في الفك..وهو بخير وصحة وعافية..ويشكر جميع من اطمن عليه وسأل عنه ومن تمنى له الشفاء..ادام الله عليكم الخير والصحة #السعودية #خليل_الزياني pic.twitter.com/3YtlFg1JBv — مساعد الزيانيM.alzayani (@mosaed20) January 27, 2022

وخليل الزياني عميد المدربين السعوديين، وصاحب بصمة واضحة على تطور كرة القدم السعودية، وظهر مع نادي الاتفاق كلاعب ومدرب.

وتولى الزياني تدريب المنتخب السعودي خلفًا للمدرب البرازيلي ماريو زاغالو عام 1984، ونجح مع الأخضر بتحقيق المركز الثالث في بطولة كأس مجلس التعاون الخليجي للمنتخبات في سلطنة عُمان، كما قاده للتأهل إلى نهائيات أولمبياد لوس أنجلوس، ثم توج بأول كأس قارية بتاريخ الكرة السعودية، وهي الفوز بكأس أمم آسيا عام 1984.

ودرب الزياني عدة أندية محلية، بينها الاتفاق موسمي 1976 و1977، كما درب المنتخب الأول من عام 1984 حتى 1986، قبل أن يعود لتدريب الاتفاق، لكنه رحل في فترة التسعينيات لتدريب أندية القادسية والنهضة والهلال.

وأعلن الزياني اعتزاله التدريب في بداية الألفية الثانية، وبات عضوا في الاتحاد السعودي لكرة القدم في اللجنة الفنية ولجنة المنتخبات، ثم محاضرا في الاتحاد الآسيوي، وأيضا عضوا في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم باللجنة الفنية.

يشار إلى أن المنتخب السعودي حقق لقب كأس آسيا 3 مرات أعوام 1984 و1988 و1996.