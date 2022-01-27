الهلال السعودي يحسم صفقة البرازيلي ميشيل

قالت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، إن إدارة نادي الهلال حسمت صفقة البرازيلي ميشيل.

وكتب الإعلامي السعودي عبدالله الحنيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”إدارة الهلال حسمت اليوم ملف انتقال البرازيلي ميشيل لصفوف الفريق“.

فيني كاساجراند: ميشيل سيوقع عقدا مع نادي الهلال مدته 3 سنوات https://t.co/8sNXmoQdiU pic.twitter.com/YkZZltxHzW — إرم سبورت (@EremSports) January 27, 2022

في حين كتبت صحيفة ”الرياضية“: ”إدارة الهلال ترسل العقد الرسمي للبرازيلي ميشيل لاعب فلامنغو البرازيلي، بعد الاتفاق النهائي مع اللاعب وناديه“.

وكشفت تقارير إعلامية برازيلية أن لاعب فلامنغو البرازيلي ميشيل سيوقع مع نادي الهلال عقدا لمدة 3 سنوات.

وسبق أن كشف الصحفي البرازيلي الموثوق فيني كاساجراند أن ميشيل سيحصل على مبلغ 2.5 مليون دولار كراتب سنوي في عقد لمدة ثلاث سنوات مع الهلال.

ويجيد ميشيل اللعب في مركز الجناح الأيسر، وأيضا الجناح الأيمن، ويريد الهلال الاعتماد على اللاعب في كأس العالم للأندية في الإمارات.

الشباب يتفق مع نادي الهلال على ضم لوسيانو فييتو https://t.co/yENo4PwtfB pic.twitter.com/VV3wSWS6ZY — إرم سبورت (@EremSports) January 27, 2022

بدأ ميشيل مسيرته الكروية مع جويانيسا، ومن ثم انتقل في 2017 إلى جوياس، وفي عام 2020 انتقل إلى فلامنغو في صفقة كبيرة في الدوري البرازيلي، وقد شارك ميشيل موسم 2020/‏‏2021 في 35 مباراة، 23 أساسيا، حيث أسهم بـ18 هدفا، سجل 14، وصنع 4 أهداف.

وتبلغ‏ القيمة السوقية لميشيل نحو 7 ملايين يورو، بحسب موقع ”transfermarkt“ المتخصص في الأرقام والإحصاءات والقيمة السوقية للاعبين.

الجدير بالذكر أن الهلال تعاقد مع الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، ولاعب الوسط عبد الإله المالكي، ثنائي نادي الاتحاد، في يناير الحالي.

وضم الزعيم أيضا الظهير الأيسر للنصر عبدالرحمن العبيد، بالإضافة إلى الحصول على توقيع محمد العويس، حارس مرمى الأهلي الشاب، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

ويرغب الهلال في تدعيم خط الهجوم بشدة، خاصة بعد الاستغناء عن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز.

ويستعد الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات، حيث سيلعب مع الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.

فييتو للشباب

وكانت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الشباب قد كشفت أن الإدارة اتفقت مع نظيرتها في نادي الهلال على ضم الأرجنتيني لوسيانو فييتو بنظام الإعارة، في السوق الشتوي الحالي.

ونجحت إدارة نادي الهلال بضم لاعب الوسط لوسيانو فييتو، البالغ من العمر 26 عامًا في 2020، بعقد مدته 3 أعوام حتى 2023، مقابل نحو 7 ملايين يورو، وحصول اللاعب على 4 ملايين يورو كراتب سنوي.

بدأ فييتو مسيرته في راسينغ كلوب عام 2011، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني عام 2015، وحقق معه جائزة أفضل ممرر في الدوري الأوروبي، قبل أن يتنقل بين أندية: أتلتيكو مدريد، وفالنسيا، وفولهام، وسبورتينع لشبونة، الذي انتقل منه إلى الهلال.