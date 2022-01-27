منتخب السعودية يهزم عمان في تصفيات كأس العالم

حافظ المنتخب السعودي على صدارة ترتيب المجموعة الثانية من الدور الحاسم في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد الفوز 1/0 على منتخب عمان، اليوم الخميس.

وعلى مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) فشل لاعبو المنتخبين في استغلال أي من الفرص المتاحة، حتى افتتح فراس البريكان التسجيل للأخضر.

وسجل فراس البريكان هدف فوز المنتخب السعودي في الدقيقة 48 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد المنتخب السعودي إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، في حين يملك منتخب عمان 7 نقاط في المركز الرابع.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر، في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي؛ من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

ويحتل منتخب أستراليا المركز الثالث في المجموعة الثانية ويملك 14 نقطة، يليه منتخب عمان وحصد 8 نقاط في المركز الرابع.

ويحتل منتخب الصين المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما لا يملك منتخب فيتنام أي نقطة في ذيل الترتيب.

وفي آخر ثلاث جولات، يلعب منتخب السعودية مع اليابان يوم الثلاثاء الأول من فبراير، ثم مع الصين يوم الخميس 24 مارس، وأستراليا يوم 29 مارس.

وفي بقية مباريات الجولة الثامنة من المجموعة الثانية، يلتقي منتخب السعودية مع اليابان، ومنتخب أستراليا مع عمان، وفيتنام مع الصين.

وسبق أن شارك المنتخب السعودي في كأس العالم 5 مرات، كان آخرها في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا، في المقابل لم يسبق لمنتخب عمان المشاركة في كأس العالم.

فرحة لاعبين #المنتخب_السعودي بعد نهاية اللقاء بالفوز على منتخب عمان 💚🤍#السعوديه_عمان pic.twitter.com/2mHngMMuLQ — وليد سعيد (@Rabanalsafena) January 27, 2022

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات منتخبي السعودية وعُمان في كأس الخليج 1976، وفاز الأخضر بنتيجة 0/1، ثم تفوق المنتخب السعودي بنتيجة 4/0 في كأس الخليج 1979، وكرر الأخضر تفوقه بنتيجة 3/0 في كأس الخليج 1982.

وفاز منتخب السعودية بنتيجة 3/1 في كأس الخليج 1984، ثم فاز الأخضر بنتيجة 6/0 في تصفيات أمم آسيا 1984، وواصل الأخضر تفوقه بالفوز بنتيجة 3/1 في كأس الخليج 1986، ثم فاز الأخضر بنتيجة 2/0 في كأس الخليج 1988.

وتغلب المنتخب السعودي بنتيجة 2/0 في كأس الخليج 1992، ثم كان الفوز للأخضر بنتيجة 2/1 في كأس الخليج 1994، وتغلب الأخضر بنتيجة 1/0 في كأس الخليج 1996، وأيضًا بنفس النتيجة في كأس الخليج 1998.

وانتصر الأخضر أيضًا بنتيجة 2/0 في كأس الخليج 2002، وفاز بنتيجة 2/1 في كأس الخليج 2004، وتعادلا لأول مرة في نهائي كأس الخليج 2009 دون أهداف، وحسم المنتخب العُماني الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6/5.

وتعادل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2014 بنفس النتيجة دون أهداف ذهابًا وإيابًا، وحقق منتخب عُمان فوزه الأول بنتيجة 2/0 في كأس الخليج 2017، ثم فاز الأخضر بنتيجة 3-1 في كأس الخليج 2019، ثم فاز الأخضر بنتيجة 1/0 في التصفيات المونديالية الحالية.