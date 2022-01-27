ترتيب مجموعة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم

حسم المنتخب السعودي نتيجة مباراته مع منتخب عمان بالفوز 1/0 اليوم الخميس في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

ووقع فراس البريكان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد منتخب السعودية إلى 19 نقطة وظل في صدارة المجموعة الثانية، متقدما بـ4 نقاط عن المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني.

وكان المنتخب السعودي قد فاز 1/0 على المنتخب العماني في مباراة الذهاب في سبتمبر الماضي.

ويأتي منتخب أستراليا في المركز الثالث ويملك 14 نقطة ثم يليه منتخب عمان وحصد 7 نقاط في المركز الرابع.

ويحتل منتخب الصين المركز الخامس برصيد 5 نقاط بينما لا يملك منتخب فيتنام أي نقطة في ذيل الترتيب.

ويتأهل أول فريقين من المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى النهائيات في قطر في حين يلتقي صاحبا المركز الثالث في ملحق آسيوي من أجل تحديد الفريق الذي سيخوض الملحق العالمي.

وفي الجولات الثلاث المتبقية يلعب منتخب السعودية مع اليابان يوم الثلاثاء الأول من فبراير، ثم مع الصين يوم الخميس 24 مارس، وأستراليا يوم 29 مارس.

وفي بقية مباريات الجولة الثامنة من المجموعة الثانية يلتقي منتخب السعودية مع اليابان، ومنتخب أستراليا مع عمان، وفيتنام مع الصين.

وسبق للمنتخب السعودي التأهل إلى نهائيات كأس العالم 5 مرات آخرها 2018 في روسيا، في حين لم يسبق لمنتخب عمان المشاركة في كأس العالم.

وكانت مباراة السعودية وعمان رقم 12 لهيرفي رينارد مع السعودية أمام المنتخبات العربية، حيث لعب 11 مباراة فاز في 7، وتعادل في 2، وخسر مثلهما أمام الكويت والبحرين في كأس الخليج.

فرحة لاعبين #المنتخب_السعودي بعد نهاية اللقاء بالفوز على منتخب عمان 💚🤍#السعوديه_عمان pic.twitter.com/2mHngMMuLQ — وليد سعيد (@Rabanalsafena) January 27, 2022

وجاءت الانتصارات على حساب منتخبات البحرين وعمان وقطر في كأس الخليج، بجانب الانتصار في مواجهات عمان والكويت واليمن، وفلسطين، والتعادل مع فلسطين واليمن.

بينما كانت المواجهة الرقم 22، للمدرب الفرنسي أمام المنتخبات العربية خلال مسيرته مع منتخبات، المغرب وكوت ديفوار وزامبيا وأنغولا.

وسبق أن تواجه المنتخب السعودي والعماني 22 مرة، فاز الأخضر في 16 مقابل 4 لعمان، منها مرتان بضربات الجزاء الترجيحية في نهائي خليجي 19 في عام 2009، بجانب لقاء في دورة سنغافورة الدولية عام 2007.

وحضر التعادل مرتين، كانت في التصفيات الأولية المؤهلة لكأس العالم في البرازيل لعام 2014 بنتيجة سلبية ذهابا وإيابا.