رسميا.. نادي الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الشباب السعودي رسميا حصوله على شهادة الكفاءة المالية، اليوم الخميس.

وقال الشباب في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”نادي الشباب ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة، حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021، وفقا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية“.

✔️ #الشباب يحصل على شهادة الكفاءة المالية pic.twitter.com/dZUBKUmXj9 — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 27, 2022

يشار إلى أن نادي الشباب يملك 34 نقطة من 18 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويتأخر بـ7 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 17 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب الشباب مع الحزم يوم 5 فبراير في الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين، ثم يواجه ضمك والهلال، قبل أن يلتقي الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ولم يحقق الشباب الفوز في آخر ثلاث مباريات في الدوري السعودي حيث تعادل فيها 1/1 ثم 2/2 ثم 1/1 مع أبها والاتفاق والفتح على الترتيب.

صفقة لوسيانو فييتو

وكانت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الشباب قد كشفت أن الإدارة اتفقت مع نظيرتها في نادي الهلال على ضم الأرجنتيني لوسيانو فييتو بنظام الإعارة في السوق الشتوي الحالي.

ونجحت إدارة نادي الهلال بضم لاعب الوسط لوسيانو فييتو، البالغ من العمر 26 عامًا في 2020، بعقد مدته 3 أعوام حتى 2023، مقابل نحو 7 ملايين يورو، وحصول اللاعب على 4 ملايين يورو كراتب سنوي.

وبدأ فييتو مسيرته في راسينغ كلوب، العام 2011، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني، العام 2015، وحقق معه جائزة أفضل ممرر في الدوري الأوروبي، قبل أن يتنقل بين أندية: أتلتيكو مدريد، وفالنسيا، وفولهام، وسبورتينع لشبونة، الذي انتقل منه إلى الهلال.

وشارك فييتو في 14 مباراة مع الهلال، الموسم الحالي، بواقع 13 في الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، سجل فيها جميعًا 3 أهداف، وصنع مثلها.

وكانت محطة TNT Sports التلفزيونية الأرجنتينية قد أشارت إلى أن ريفر بليت وضع لوسيانو فييتو، لاعب الهلال، ضمن المرشحين للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووضع مارسيلو غاياردو، المدير الفني للفريق فييتو، وفالنتين كاستيلانوس مهاجم نيويورك سيتي الأمريكي، كخيارين محتملين للتعاقد مع أحدهما، لكنه جعل فييتو الخيار الثاني.

ويسعى غاياردو إلى التعاقد مع كاستيلانوس، الذي كان قد قضى للتو موسمًا جيدًا في الدوري الأمريكي للمحترفين، واعترف أنه يرغب في اللعب لريفر بليت.