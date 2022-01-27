الشباب يتفق مع نادي الهلال على ضم لوسيانو فييتو

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الشباب السعودي أن الإدارة قد اتفقت مع نظيرتها في نادي الهلال على ضم الأرجنتيني لوسيانو فييتو بنظام الإعارة في السوق الشتوي الحالي.

ونجحت إدارة نادي الهلال بضم لاعب الوسط لوسيانو فييتو، البالغ من العمر 26 عامًا في 2020، بعقد مدته 3 أعوام حتى 2023، مقابل نحو 7 ملايين يورو، وحصول اللاعب على 4 ملايين يورو كراتب سنوي.

ريفر بليت الأرجنتيني يستهدف ضم فييتو نجم نادي الهلال السعودي https://t.co/nVX9ivqoZ5 pic.twitter.com/lY3mePh3kv — إرم سبورت (@EremSports) January 25, 2022

وبدأ فييتو مسيرته في راسينغ كلوب، العام 2011، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني، العام 2015، وحقق معه جائزة أفضل ممرر في الدوري الأوروبي، قبل أن يتنقل بين أندية: أتلتيكو مدريد، وفالنسيا، وفولهام، وسبورتينع لشبونة، الذي انتقل منه إلى الهلال.

وشارك فييتو في 14 مباراة مع الهلال، الموسم الحالي، بواقع 13 في الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة في كأس خادم الحرمين الشريفين، سجل فيها جميعًا 3 أهداف، وصنع مثلها.

وكانت محطة TNT Sports التلفزيونية الأرجنتينية قد أشارت إلى أن ريفر بليت وضع لوسيانو فييتو، لاعب الهلال، ضمن المرشحين للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

فيني كاساجراند: ميشيل سيوقع عقدا مع نادي الهلال مدته 3 سنوات https://t.co/8sNXmoQdiU pic.twitter.com/YkZZltxHzW — إرم سبورت (@EremSports) January 27, 2022

ووضع مارسيلو غاياردو، المدير الفني للفريق فييتو، وفالنتين كاستيلانوس مهاجم نيويورك سيتي الأمريكي، كخيارين محتملين للتعاقد مع أحدهما، لكنه جعل فييتو الخيار الثاني.

ويسعى غاياردو إلى التعاقد مع كاستيلانوس، الذي كان قد قضى للتو موسمًا جيدًا في الدوري الأمريكي للمحترفين، واعترف أنه يرغب في اللعب لريفر بليت.

والجدير بالذكر أن الهلال تعاقد مع الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، ولاعب الوسط عبدالإله المالكي، ثنائي نادي الاتحاد، في يناير الحالي.

وضم الهلال أيضًا الظهير الأيسر للنصر عبدالرحمن العبيد، بالإضافة إلى الحصول على توقيع محمد العويس، حارس مرمى الأهلي الشاب، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

وليد الفراج: أحيانا يكون ذوقك رفيعا إلى درجة لا يستوعبها البعض.. و"الحياد عندهم" لا يليق بي اسما ومقاما https://t.co/8r34bceajB pic.twitter.com/DPR3TuZRvd — إرم سبورت (@EremSports) January 26, 2022

ويستعد الهلال للمشاركة بكأس العالم للأندية في الإمارات، حيث يستهل بطل آسيا مشواره في البطولة، يوم الأحد 6 فبراير 2022، بمواجهة الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.

وشارك الهلال في كأس العالم للأندية 2019، حيث فاز 1/0 على الترجي التونسي، قبل أن يخسر 1/3 أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، ثم خسر بركلات الترجيح (3/4) أمام مونتيري المكسيكي بعد التعادل 2/2 في مباراة تحديد المركز الثالث.