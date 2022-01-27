التشكيل والموعد والقنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد عُمان في تصفيات كأس العالم

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب السعودية وضيفه منتخب عُمان في ديربي خليجي مثير، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة للمجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وتقام في نفس المجموعة مواجهة تجمع بين أستراليا وفيتنام كما يلعب منتخب اليابان مع ضيفه الصين.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ أبرز ملامح مواجهة السعودية ضد عُمان في تصفيات كأس العالم 2022:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في الساعة 20:15 بتوقيت مكة المكرمة، 21:15 بتوقيت عُمان.

وتنقل المباراة عبر قناة SSC7 بصوت المعلق راشد الدوسري داخل السعودية، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 بصوت المعلق فارس عوض داخل الإمارات.

ترتيب المجموعة

يتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة بواقع 5 انتصارات، وتعادل وحيد، ودون هزيمة.

وسجل المنتخب السعودي 9 أهداف، وتلقى 3 أهداف بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

ويحتل منتخب عُمان المركز الرابع برصيد 7 نقاط برصيد انتصارين، وتعادل، و3 هزائم.

وسجل الأحمر العُماني 6 أهداف، وتلقى 7 أهداف بقيادة المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش.

ويحتل منتخب اليابان المركز الثاني برصيد 12 نقطة وخلفه منتخب أستراليا برصيد 11 نقطة، بينما يحتل منتخب الصين المركز الخامس برصيد 5 نقاط، ويقبع منتخب فيتنام في المركز الأخير بلا نقاط.

📌 طاقم تحكيم مواجهة منتخبنا الوطني أمام المنتخب السعودي في #التصفيات_الآسيوية.#معاك_يا_أحمرنا pic.twitter.com/nRgV07Ta0a — OFA – Official Page (@OmanFA) January 26, 2022

تاريخ المواجهات

بدأت لقاءات منتخبي السعودية وعُمان في كأس الخليج 1976، وفاز الأخضر بنتيجة /1 ثم تفوق المنتخب السعودي بنتيجة 4/0 في كأس الخليج 1979، وكرر الأخضر تفوقه بنتيجة 3/0 في كأس الخليج 1982.

وفاز منتخب السعودية بنتيجة 3/1 في كأس الخليج 1984، ثم فاز الأخضر بنتيجة 6/0 في تصفيات أمم آسيا 1984، وواصل الأخضر تفوقه بالفوز بنتيجة 3/1 في كأس الخليج 1986، ثم فاز الأخضر بنتيجة 2/0 في كأس الخليج 1988.

وتغلب المنتخب السعودي بنتيجة 2/0 في كأس الخليج 1992، ثم كان الفوز للأخضر بنتيجة 2/1 في كأس الخليج 1994، وتغلب الأخضر بنتيجة 1/0 في كأس الخليج 1996 وأيضًا بنفس النتيجة في كأس الخليج 1998.

بإنتظار تكرار هذا المشهد غدًا! 🤩#موعدنا_الجوهرة 🗣️🇸🇦 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 26, 2022

وانتصر الأخضر أيضًا بنتيجة 2/0 في كأس الخليج 2002، وفاز بنتيجة 2/1 في كأس الخليج 2004، وتعادلا لأول مرة في نهائي كأس الخليج 2009 دون أهداف، وحسم المنتخب العُماني الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 6/5.

وتعادل المنتخبان في تصفيات كأس العالم 2014 بنفس النتيجة دون أهداف ذهابًا وإيابًا، وحقق منتخب عُمان فوزه الأول بنتيجة 2/0 في كأس الخليج 2017، ثم فاز الأخضر بنتيجة 3-1 في كأس الخليج 2019، ثم فاز الأخضر بنتيجة 1/0 في التصفيات المونديالية الحالية.

أسلحة الأخضر

يسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق الفوز على حساب عُمان، وتعزيز صدارته لقطع خطوة أكبر نحو التأهل بشكل رسمي إلى المونديال.

ويعاني منتخب السعودية من غيابات مهمة على رأسها: سلمان الفرج، وعبدالرحمن غريب، وحارس المرمى زيد البواردي.

وقال الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودي قبل المباراة إن الأخضر لديه هدف واحد وهو تحقيق الفوز، وحسم التأهل للمونديال، موضحًا أنه ما زال هناك 4 جولات بداية من لقاء عُمان.

وأشار إلى أنه شاهد منتخب عُمان عن قرب، ويدرك مفاتيح اللعب، وأهم نجومه، مؤكدًا أنه منافس ليس سهلًا.

ويعتمد منتخب السعودية على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد العويس، وأمامه رباعي خط الدفاع: علي آل بليهي، وعبدالإله العمري، وسلطان الغنام، وياسر الشهراني.

ويقود خط الدفاع محمد كنو، وبجواره عبدالإله المالكي، وأمامهما سامي النجعي، مع ثلاثي الهجوم: فهد المولد، وسالم الدوسري، وفراس البريكان.

أوراق الأحمر

يتطلع المنتخب العُماني لإحياء آماله في المنافسة على التأهل وهو ما يتحقق بالفوز على السعودية وحصد النقاط الثلاث.

تصفيات كأس العالم: غياب 3 من لاعبي عُمان عن مباراة السعودية بسبب كورونا https://t.co/2gONTC35yu pic.twitter.com/qQTwvfEYam — إرم سبورت (@EremSports) January 26, 2022

وقال المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لمنتخب عُمان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن الكرة العُمانية مليئة بالمواهب ولكنها تحتاج فقط إلى التطوير والصبر والتدريب.

وأوضح أن المنتخب العُماني لن يكون منافسًا سهلًا للسعودية، وسيلعب من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويغيب عن منتخب عُمان عصام الصبحي، وعبدالعزيز الغيلاني، لإصابتهما بفيروس كورونا، وصلاح اليحيائي للإصابة.

ويعتمد منتخب عُمان على تشكيلة تضم حارس المرمى إبراهيم المخيني، وأمامه رباعي خط الدفاع: أحمد الخميسي، وأحمد الكعبي، ومحمود مبروك، وجمعة الحبسي.

استبعاد سلمان الفرج من قائمة المنتخب السعودي للإصابة https://t.co/EBbf2dpzPm pic.twitter.com/plbR721tYk — إرم سبورت (@EremSports) January 20, 2022

ويقود خط الوسط عبدالله فواز، وأرشد العلوي، وحارب السعدي، بينما يلعب في خط الهجوم المنذر العلوي، ومحسن الغساني، وخالد الهاجري.

وقال المدرب المصري عمرو أنور المدير الفني الأسبق لفريق الاتحاد السعودي لشبكة ”إرم نيوز“ إن المنتخب السعودي يبدو الأقرب نظريًا للفوز، ولكن المواجهة لن تكون سهلة، خاصة أن برانكو أضفى التنظيم التكتيكي على المنتخب العُماني.

وأوضح أن وجود سالم الدوسري، وفهد المولد، يزيد القوة الهجومية للمنتخب السعودي، مؤكدًا أن منتخب عُمان لديه عناصر مهمة، خاصة أرشد العلوي بجانب خالد الهاجري، كما أن غياب صلاح اليحيائي سيكون ضربة مؤثرة للأحمر.