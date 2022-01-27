فيني كاساجراند: ميشيل سيوقع عقدا مع نادي الهلال مدته 3 سنوات‎‎

كشفت تقارير إعلامية برازيلية أن لاعب فلامنغو البرازيلي ميشيل سيوقع مع نادى الهلال عقدا لمدة 3 سنوات.

وبحسب الصحفي البرازيلي الموثوق فيني كاساجراند فإن اللاعب سيحصل على مبلغ 2.5 مليون دولار كراتب سنوي.

وقدمت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، الفترة الماضية، أكثر من عرض إلى فلامنغو، للتعاقد مع نجمه ميشيل، الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر وايضا الجناح الأيمن.

وقدم الهلال عرضا لنادي فلامنجو بـ 8 ملايين دولار، لكن النادى البرازيلي رفضه.

وأبدى ميشيل اللاعب مواففته على العرض الهلالي، في الوقت التي شهدت فيه المفاوضات مع فلامنغو بعض العقبات، خلال الفترة الماضية. وبحسب فيني كاساجراند، فإن اللاعب وافق على شروط عقده مع الهلال في انتظار اتفاق الناديين حول الصفقة.

وبدأ ميشيل مسيرته الكروية مع جويانيسا، ومن ثم انتقل فى 2017 إلى جوياس، وفي عام 2020 انتقل إلى فلامنغو في صفقة كبيرة في الدوري البرازيلي، وقد شارك ميشيل موسم 2020/‏‏2021 في 35 مباراة، 23 أساسيا، حيث أسهم بـ18 هدفا، سجل 14، وصنع 4 أهداف.

وتبلغ‏ القيمة السوقية لميشيل نحو 7 ملايين يورو بحسب موقع «transfermarkt» المتخصص في الأرقام والإحصاءات والقيمة السوقية للاعبين.

والجدير بالذكر أن الهلال تعاقد مع الظهير الأيمن سعود عبدالحميد، ولاعب الوسط عبد الإله المالكي، ثنائي نادي الاتحاد، في يناير الحالي.

وضم الزعيم أيضا الظهير الأيسر للنصر عبدالرحمن العبيد، بالإضافة إلى الحصول على توقيع محمد العويس، حارس مرمى الأهلي الشاب، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.