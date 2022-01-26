تصفيات كأس العالم: غياب 3 من لاعبي عُمان عن مباراة السعودية بسبب كورونا

أعلن الاتحاد العُماني لكرة القدم اليوم الأربعاء غياب ثلاثة من لاعبي المنتخب الأول عن مواجهة السعودية غدا الخميس في جدة ضمن الجولة السابعة للمجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وستلعب السعودية مع عمان غدًا الخميس 27 يناير (كانون الثاني) في الرياض قبل أن تحل ضيفة على اليابان في الأول من فبراير (شباط).

وقال الاتحاد العماني في بيان عبر حسابه على تويتر: ”أظهرت الفحوصات التي خضع لها اللاعبون اليوم الأربعاء إصابة اللاعبين جمعة الحبسي وأحمد الكعبي وخالد البريكي بكوفيد-19“.

وأضاف: ”انضم اللاعبون الثلاثة إلى قائمة الغيابات عن مواجهة السعودية في تصفيات كأس العالم، ومن أجل سلامة اللاعبين وعملا بالإجراءات الملزمة التي وضعها الاتحادان الدولي (الفيفا) والآسيوي لكرة القدم والإجراءات المعمول بها بالسعودية فقد دخل اللاعبون الثلاثة للحجر الصحي“.

📃 فحوصات فيروس كورونا تظهر ثلاث حالات إيجابية في صفوف عناصر المنتخب الوطني.

– نسأل الله لهم السلامة والعافية 🙏🏻 pic.twitter.com/SoNcAlAvl6 — OFA – Official Page (@OmanFA) January 26, 2022

وفشل المنتخب العماني في تحقيق الفوز بآخر مباراتين لعبهما في التصفيات حينما تعادل أمام منتخب الصين 1-1 وخسر أمام منتخب اليابان بهدف نظيف ليحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

وتتصدر السعودية المجموعة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، بينما تأتي عُمان في المركز الرابع بسبع نقاط.

ويتأهل أول منتخبين في المجموعتين الأولى والثانية مباشرة إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام في قطر العام الحالي.

بينما يخوض فريقا المركز الثالث جولة فاصلة ويتأهل الفائز منهما لخوض مواجهة فاصلة أخرى مع منتخب من قارة مختلفة على بطاقة الظهور في النهائيات.