شقيق عبدالرزاق حمدالله: كيف حصل النصر على شهادة الكفاءة المالية وهو مدين لأخي برواتب؟

تفاعل عبدالرحيم حمدالله، شقيق عبدالرزاق حمدالله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، سريعا، مع حصول نادي النصر السعودي على شهادة الكفاءة المالية.

وأعلن نادي النصر عبر حسابه الرسمي حصوله على شهادة الكفاءة المالية ما سيمكنه من قيد صفقته الجديدة التي أبرمها خلال شهر يناير الجاري.

وقال نادي النصر عبر تويتر:“ بدعم مالي من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز، نادي#النصر يحصل رسميًا على شهادة الكفاءة المالية“.

وتابع: ”تقدم مجلس إدارة نادي النصر برئاسة الأستاذ مسلي آل معمر، باسمه ونيابة عن الأعضاء الذهبيين وجماهير النادي ومحبيه، بالشكر الجزيل لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز على دعمه الكبير الذي ساهم في استخراج شهادة الكفاءة المالية“.

وغرد شقيق حمدالله :“أستغرب حصول نادي النصر على شهادة الكفاءة المالية، بينما مازالت لأخي رواتب متأخرة لم تسدد“.

وفسخ النصر عقد حمدالله، قبل شهرين تقريبا، وأعلن أن لديه أسبابا تدفعه إلى فسخ العقد، كما طالب اللاعب بتسديد قيمة الشرط الجزائي المنصول في عقده.

وتردد أن فسخ عقد حمدالله كان لأسباب انضباطية وأمور تخص تعديه على أحد منسوبي النادي.

وأعلن حمدالله هو الآخر اتخاذ إجراءات قانونية ضد نادي النصر للمطالبة بمستحفاته.

وشارك عبدالرزاق حمدالله بالفعل مع ناديه الجديد الاتحاد.

وشهادة الكفاءة المالية تمنح للأندية السعودية التي تنجح في الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه منسوبيها السابقين والحاليين، ودونها لا يمكن للنادي تسجيل صفقاته.