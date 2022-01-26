رسميا.. نادي النصر يحصل على شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي النصر السعودي رسميا حصوله على شهادة الكفاءة المالية اليوم الأربعاء.

وقال النصر في بيان عبر موقع ”تويتر“: ”نادي النصر ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021 وفقا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية“.

بدعم مالي من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز 💛 نادي #النصر يحصل رسميًا على شهادة الكفاءة المالية ✅ pic.twitter.com/qdurwv56i9 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 26, 2022

ومن المقرر أن يلعب النصر أمام الطائي، يوم الأحد 6 فبراير في الدوري السعودي للمحترفين ثم مع الاتحاد والباطن، قبل أن يواجه الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

يشار إلى أن نادي النصر يملك 35 نقطة من 18 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويتأخر بـ6 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 17 مباراة.

صفقة الحارس ديميتريفسكي

وكان الإعلامي الإيطالي رودي جالياتي قد كشف أن هناك ناديا إسبانيا دخل في مفاوضات مع رايو فاليكانو للتعاقد مع ‏الحارس المقدوني ستول ديميتريفسكي، الذي يعد هدفا لنادي النصر، ما يصعب مهمة النادي السعودي في ضمه.

وقال جالياتي عبر حسابه عبر ”تويتر“: ”المفاوضات مستمرة بين النصر ونادي رايو فاليكانو، لكنها أصبحت صعبة بسبب دخول نادٍ إسباني على خط المفاوضات للتعاقد مع الحارس المقدوني ديميتريفسكي“.

بينما أوضحت صحيفة ”ماركا“ أن ”النصر قدم عرضين رسميين لنادي رايو فاليكانو للتعاقد مع الحارس ستول ديميتريفسكي، لكن من الصعب أن يأتي ناد في آخر أيام الانتقالات ويقوم بكسر الشرط الجزائي البالغ 50 مليونا، أو دفع مبلغ كبير للتعاقد معه“.

وانضم ديميتريفسكي، صاحب الـ28 عاما، لرايو فاليكانو في أغسطس 2018، حيث خاض 102 مباراة، استقبل خلالها 119 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 21 مرة.

وكانت صحيفة ”اليوم“ قد ذكرت أن مفاوض نادي النصر طلب من وكيل أعمال الحارس ديميتريفسكي الرد النهائي سريعا على العرض من أجل إنهاء المفاوضات.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن النصر ينتظر رد وكيل ستول؛ من أجل إما حسم الصفقة وإما البحث عن حارس مرمى جديد للتفاوض معه في الأيام المتبقية من فترة الميركاتو الشتوية الجارية.

وأوضحت أن النصر يضع الجزائري رايس مبولحي، حارس الاتفاق، ضمن خياراته لتعزيز مركز حراسة المرمى، في حالة رفض ستول القدوم إلى السعودية.