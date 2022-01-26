سعيد العويران يسخر من بافيتيمبي غوميز في مقطع فيديو مع سائق تاكسي (شاهد)

سخر سعيد العويران، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السابق، من الأنباء التي ترددت خلال الآونة الأخيرة، أن بافيتيمبي غوميز، لاعب الهلال السابق، يجوب بعض مناطق المملكة العربية السعودية، من أجل تسديد ديون المحتاجين في البقالات.

ونشر العويران، مقطع فيديو، يظهر خلال أثناء نزوله من تاكسي، حيث طالبه سائق التاكسي بأجره، فرد عليه قائلا ”تعرف غوميز، روح خد منه“.

كان الإعلامي السعودي عبدالكريم الجاسر، قد أشار في لقاء تلفزيوني، إلى أن غوميز يذهب للبقالات من أجل تسديد ديون المحتاجين.

وفسخ نادي الهلال عقد غوميز، أمس الثلاثاء، بالتراضي بين الطرفين، بعد 3 سنوات ناجحة من انضمامه إلى حامل لقب الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

وعرف عن غوميز تفاعله مع المجتمع السعودي منذ أن وقع لنادي الهلال.

وسعيد العويران، هو أحد أبرز نجوم الكرة السعودية على مدار تاريخها.

وتلقى غوميز إشادات عديدة بسبب حبه للمملكة العربية السعودية، وتفاعله مع الجماهير بشكل عام، حيث غرد أمس :“أحب السعودية،، أحب الهلال“.

عبدالكريم الجاسر – صحفي وإعلامي:

لاعب الهلال قوميز " يلف " بقالات العريجاء لهذا السبب !

حوار خاص ..@aaaljasser pic.twitter.com/VyolXT0NWy — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 18, 2022

وشدد غوميز بعد فسخ عقده، على أن رحلته إلى المملكة العربية السعودية للعب لنادي الهلال كانت أجمل كثيرا مما توقع، رغم أنه لعب لأندية كبيرة في فرنسا وإنجلترا وتركيا ومع المنتخب الفرنسي أيضا.

ونشر الهلال مقطع فيديو في حسابه على تويتر، وكتب باللغة الفرنسية ”وداعًا بافتيمبي“ دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل. وكان عقد المهاجم الفرنسي ينتهي في نهاية الموسم.

وانضم غوميز إلى الهلال في أغسطس 2018، وشارك مع النادي السعودي في أكثر من 100 مباراة بجميع المسابقات وسجل ما يزيد على 70 هدفا.

وقاد المهاجم الفرنسي الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا مرتين في 2019 و2021، كما فاز معه بالدوري السعودي مرتين وكأس ملك السعودية مرة واحدة.