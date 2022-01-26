وليد الفراج: أحيانا يكون ذوقك رفيعا إلى درجة لا يستوعبها البعض.. و"الحياد عندهم" لا يليق بي اسما ومقاما

عاد الإعلامي السعودي وليد الفراج لكتابة تغريدات مثيرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“.

وكتب وليد الفراج: ”لست هلاليا ولست اتحاديا وكلاهما شرف لا ادعيه.. لكنني متذوق للكرة الجميلة، للأندية العريقة، عاشق للتاريخ والعظمة.. وبدون أي قصور في بقية الأندية التي لها التقدير والاحترام.. المسألة أذواق وأحيانا يكون ذوقك رفيعا إلى درجة لا يستوعبها البعض.. الناس أذواق“.

لست هلاليا ولست اتحاديا وكلاهما شرف لا ادعيه .. لكنني متذوق للكرة الجميلة ، للاندية العريقة ، عاشق للتاريخ والعظمة .. وبدون اي قصور في بقية الاندية التي لها التقدير والاحترام .. المسأله اذواق واحيانا يكون ذوقك رفيعا الى درجة لا يستوعبها البعض .. الناس اذواق ،شكرا لكل المتابعين 🙏 — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) January 25, 2022

وأضاف الفراج في تغريدة ثانية: ”الحياد عندهم: أن تشجعهم وتروج أكاذيبهم وأن تصف في طابور طويل من الإعلام المغمور والأسماء الهامشية، وأن تكره منافسيهم وتعادي كل من يقف في طريقهم. هذه الأجواء غير مناسبة لي، ومنذ سنوات وأنا أرفضها؛ لأنها بصراحة لا تليق بي اسما ومقاما“.

وقبل أيام رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على مغرد أرسل له رسالة عبر برنامج ”أكشن مع وليد“، طالبه خلالها بتغيير اسم برنامجه إلى ”الهلال مع وليد“.

الحياد عندهم :

ان تشجعهم وتروج اكاذيبهم وان تصف في طابور طويل من الاعلام المغمور والاسماء الهامشية وان تكرة منافسيهم وتعادي كل من يقف في طريقهم .

هذة الاجواء غير مناسبة لي ومنذ سنوات وان ارفضها لانها بصراحة لا تليق بي اسما ومقاما .#ارفع_علومك — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) January 25, 2022

وقال الفراج في رده على التغريدة: ”إحنا من أول الحلقة لم نتحدث عن مباراة الهلال مع الطائي، إلا إذا كان ثوبي الأزرق لكم حساسية هذا موضوع آخر“.

وجاءت التغريدة في ظل الجدال الدائر في الفترة الماضية على الساحة الكروية السعودية، خاصة مع فتح باب الانتقالات الشتوية، وتلميح بعض المشجعين بانتماء وليد الفراج لنادي الهلال ودعمه دائما في صفقاته، عكس ما يفعله مع النصر.

ودأب الفراج على إثارة الجدل في الفترة الماضية عبر ”تويتر“ ببعض التغريدات التي فسرها الكثيرون بأنها دفاع عن نادي الهلال، وكان أبرزها تغريدة قال فيها: ”أكبر كذبة في تاريخ الرياضة.. اللوبي أزرق“.

وقبلها كتب الفراج تغريدة، قال فيها ”ناس إنجازاتها كؤوس وبطولات وناس فرحتها صفقات وقرارات، افرز أنت براحتك وين موقعك“.

يشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، وفي رصيده 41 نقطة من 17 مباراة مقابل 35 نقطة من 18 مباراة للنصر في المركز الثالث، في حين حصد الهلال 31 نقطة من 17 مباراة ويحتل المركز الرابع.

ومن المقرر أن يلعب الهلال في كأس العالم للأندية للمرة الثانية، حيث يستهل مشواره يوم 6 فبراير بمواجهة الفائز من مواجهة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.