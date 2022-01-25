الأهلي السعودي يخاطب سبورتنغ لشبونة رسميًا للحصول على خدمات برونو تاباتا

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة النادي الأهلي قدمت عرضاً رسمياً لنادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي مقابل التعاقد مع لاعبه البرازيلي برونو تاباتا.

ونشرت صحيفة ”الرياض“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن العرض المقدم من النادي الأهلي يتضمن الحصول على خدمات برونو تاباتا من سبورتنغ لشبونة بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن العرض يتضمن أيضًا وجود بند أفضلية الشراء حال تألق اللاعب مع الأهلي.

ويريد النادي الأهلي التعاقد مع النجم البرازيلي برونو تاباتا، كخيار بديل، بعد فشل ضم فالويس.

برونو تاباتا صاحب الـ24 عامًا الذي لعب 11 مباراة هذا الموسم مع سبورتنغ لشبونة، نجح خلالها بتسجيل 3 أهداف مع تقديم تمريرة واحدة حاسمة في جميع البطولات.

يذكر أن النادي الأهلي نجح في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بمجموعة صفقات قوية في الميركاتو الشتوي الحالي وهي فرانك كوم الكاميروني من الريان القطري، وكارلوس إدواردو من شباب الأهلي دبي الإماراتي، وأيمن يحيى من النصر وعبدالله المقرن من الرائد.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث من المقرر أن يلعب مع الشباب في فبراير المقبل، ويلعب الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الهلال والنصر.