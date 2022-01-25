ريفر بليت الأرجنتيني يستهدف ضم فييتو نجم نادي الهلال السعودي

أشارت تقارير صحفية أرجنتينية إلى أن ريفر بليت وضع لوسيانو فييتو، لاعب الهلال السعودي، ضمن المرشحين للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقالت محطة TNT Sports التلفزيونية الأرجنتينية عبر موقعها على الإنترنت، إن ريفر بليت وضع ستة لاعبين ضمن خياراته في الأيام الأخيرة، حيث يريد المدير الفني مارسيلو غاياردو التعاقد مع ظهير أيمن ومهاجم.

وقد وضع غاياردو، لاعب وسط الهلال فييتو وفالنتين كاستيلانوس مهاجم نيويورك سيتي الأمريكي كخيارين محتملين للتعاقد مع أحدهما، لكنه جعل فييتو الخيار الثاني.

ويسعى غاياردو للتعاقد مع كاستيلانوس، الذي كان قد قضى للتو موسمًا جيدًا في الدوري الأمريكي للمحترفين واعترف بأنه يرغب في اللعب لريفر بليت.

لكن التعاقد مع المهاجم البالغ عمره 23 عاما لن يكون سهلا من الناحية المالية، وذلك نظرا لأنه يحصل على أكثر من 15 مليون دولار سنويا في الدوري الأمريكي وتسعى العديد من الأندية الأوروبية للتعاقد معه بينها فيورنتينا الإيطالي الذي سيفقد خلال الأيام المقبلة مهاجمه وهدافه الصربي دوسان فلاهوفيتش الذي سينتقل إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الحالية.

Luciano Vietto fue ofrecido a River y en las redes sociales se viralizó este mensaje de Marcelo Gallardo hace algunos años atrás ✅ ¿Te gustaría verlo en el Millonario? pic.twitter.com/ogKdjT42A7 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 25, 2022

وتمثل الفرصة الوحيدة للتعاقد مع كاستيلانوس في إتمام تعاقد مانشستر سيتي، أبرز أندية مجموعة سيتي التي تملك نادي نيويورك سيتي، رسميا مع جوليان ألفاريز لاعب ريفر بليت، وحينها يمكن أن ينضم كاستيلانوس للنادي الأرجنتيني مقابل ما يحصل عليه النادي الأرجنتيني من صفقة ألفاريز.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة ”سكاي“، والخبير في سوق انتقالات اللاعبين، عن إتمام مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز صفقة ألفاريز نجم ريفر بليت.

وقال رومانو، عبر حسابه على تويتر إن ”صفقة انتقال ألفاريز إلى مانشستر سيتي من ريفر بليت تمت، وتم تأكيد الاتفاق كما كان متوقعًا، الأسبوع الماضي مقابل 18.5 مليون يورو رسوم نقل إلى ريفر بليت“.

وفي المقابل لا يملك فييتو فرصة كبيرة في الاستمرار مع الهلال، لذلك تم طرح اسمه داخل أروقة ريفر بليت خلال الساعات القليلة الماضية كبديل في حال فشل صفقة كاستيلانوس نظرا لأن التعاقد معه سيكون في المتناول في ظل عدم ممانعة الهلال في رحيله.

وتعاقد الهلال بطل آسيا، مع فييتو في 2020 قادما من سبورتينغ البرتغالي لمدة ثلاثة أعوام مقابل نحو 7 ملايين يورو وحصول اللاعب على 4 ملايين يورو كراتب سنوي.

وبدأ فييتو مسيرته في راسينغ كلوب (2011)، ثم انتقل إلى فياريال الإسباني (2015)، لينتقل بعدها إلى أتلتيكو مدريد تحت قيادة مواطنه دييغو سيميوني، ثم تمت إعارته إلى إشبيلية ليستعيد مستواه، ثم تنقل بين فالنسيا وفولهام الإنجليزي على سبيل الإعارة، حتى استقر به الحال في سبورتينغ وخاض 40 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع سبعة.