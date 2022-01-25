رياضة

الشيخ غوميز يودع الهلال تاركًا أثرًا عميقًا في قلوب عشاق "الزعيم" (فيديو)
تاريخ النشر: 25 يناير 2022 20:44 GMT
تاريخ التحديث: 25 يناير 2022 21:25 GMT

الشيخ غوميز يودع الهلال تاركًا أثرًا عميقًا في قلوب عشاق "الزعيم" (فيديو)

ودّع نادي الهلال غوميز وقرر إنهاء التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

+A -A
المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

بالعفوية والتواضع.. تعامل الفرنسي بافتيمبي غوميز مع جماهير وعشاق نادي الهلال السعودي وجماهير المملكة، خلال الفترة التي لعب فيها للزعيم.

وودّع نادي الهلال غوميز، وقرر إنهاء التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وحش الملعب في المستطيل الأخضر يتحول إلى طفل خارجه، ونجح بترك أثر جميل في قلوب من حوله.

الشيخ غوميز كما يحب أن يسمّي نفسه بات من عشاق القهوة السعودية التراثية، والزي السعودي التقليدي الذي ظهر به في كثير من المرات بابتسامته الشهيرة، وشخصيته المحبوبة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play