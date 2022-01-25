الشيخ غوميز يودع الهلال تاركًا أثرًا عميقًا في قلوب عشاق "الزعيم" (فيديو)

بالعفوية والتواضع.. تعامل الفرنسي بافتيمبي غوميز مع جماهير وعشاق نادي الهلال السعودي وجماهير المملكة، خلال الفترة التي لعب فيها للزعيم.

وودّع نادي الهلال غوميز، وقرر إنهاء التعاقد مع المهاجم الفرنسي.

وحش الملعب في المستطيل الأخضر يتحول إلى طفل خارجه، ونجح بترك أثر جميل في قلوب من حوله.

الشيخ غوميز كما يحب أن يسمّي نفسه بات من عشاق القهوة السعودية التراثية، والزي السعودي التقليدي الذي ظهر به في كثير من المرات بابتسامته الشهيرة، وشخصيته المحبوبة.