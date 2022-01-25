غوميز: قصتي في المملكة لم تنته بعد.. ورحلتي مع الهلال كانت أكثر جمالا مما توقعت (فيديو)

وجه الفرنسي بافتيمبي غوميز رسالة وداعية رائعة لجماهير نادي الهلال السعودي، بعد إعلان رحيله رسميا عن الفريق بعد ثلاثة أعوام ونصف العام مع النادي.

ونشر الهلال، يوم الثلاثاء، مقطع فيديو في حسابه على تويتر وكتب باللغة الفرنسية ”وداعا بافتيمبي“، دون أن يكشف المزيد من التفاصيل.

وكان عقد المهاجم الفرنسي ينتهي في نهاية الموسم.

وقال غوميز في رسالته الوداعية في فيديو نشره الهلال عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”من اليوم الأول كنت دائما أرى وأشعر أن الهلال هو عائلتي، وأود تقديم الشكر لجميع الأشخاص الذين عملوا معي خلال 3 سنوات ونصف ناجحة“.

وأضاف: ”أوجه الشكر لزملائي في الفريق، لأنه في الحقيقة أنا الأسد ولكن لدي 20 أخا يقفون معي وجاهزون للتضحية من أجلي، والرئيس فهد بن نافل، وفهد المفرج لأنهما في الأول بحضور اللاعبين أخبراني بأنهما سيهتمان بكل شيء حولي وأنت فقط ركز في كرة القدم، وهكذا نتعامل مع جميع اللاعبين بشكل احترافي وهذا هو مفتاح النجاح، هو أننا سندافع عنكم أنتم كلاعبين حتى في اللحظات غير الجيدة“.

وتابع: ”لدينا معا الكثير من الأسرار لأنه لكي تحرز من الأهداف مع الهلال تحتاج لكثير من المحبة، وأنت الشخص الأول الذي فهمني وعرف صفاتي والجانب السيئ أيضا، لأن كل أسد قد يملك أحيانا جانبا وشخصية غير جيدة“.

وأردف: ”لجماهير الهلال أقدم لكم الشكر على كل شيء، هناك مقولة لأحد الأندية في إنجلترا تقول (لن تشعر أبدا بالوحدة)، وهذه حقيقة موجودة مع لاعبي الهلال، سوف أتذكر جملتكم (جمهورك وراك) وهذا حقيقي بالفعل، السعودية بالنسبة لي تعتبر هي بلد مواهب لكرة القدم“.

🎙الأسد @BafGomis :"لو طلبوا منّي كتابة قصة لمهمتي القادمة عندما قبلت العرض من #الهلال.. لن تكون بهذا الجمال"💙#فيديو_الهلال pic.twitter.com/HWS7VZ1vvL — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 25, 2022

واستطرد: ”ستكون لحظة صعبة عندما أشرح لعائلتي أننا سنغادر إلى مكان آخر بعد سنوات، لو طلبوا مني كتابة قصة لمهمتي المقبلة عندما قبلت عرض الهلال لن تكون بهذا الجمال، أصبحت القصة أكثر جمالا مما توقعت لأنه كما نقول المستحيل ليس في الهلال، لأنه من الأندية التي من الممكن الحصول على كل شيء فيها“.

وأكمل: ”كما قلت سابقا حققت كل أحلامي مع الهلال، وبالنسبة لي وللهلال من الأفضل أن نصنع تحديا جديدا ينعكس عليّ وعلى الهلال بشكل رائع، وأعتقد أيضا أن الفريق بحاجة إلى طاقات جديدة“.

وأكمل: ”فقط أندم على شيء واحد، هو أننا من المفترض أن نحقق 3 ألقاب لدوري أبطال آسيا ولكن حققنا اثنين فقط وذلك بسبب كورونا، دائما أقول إنني سأعود وسنلتقي مرة أخرى، قصتي في المملكة لم تنتهِ بعد، وما زلت أعشق الأسد السعودي، أنا سعيد لقضائي 3 سنوات مذهلة حقا، هي الأفضل خلال مسيرتي“.

وشدد غوميز: ”قبل أن آتي إلى هنا لم أكن أعرف أي شيء عن السعودية وثقافتها، وكثيرون سألوني ألست خائفا للعب الكرة هناك، ولكن في يومي الأخير بإمكاني القول إنني في كل الأندية التي لعبت لها وكل المدن التي عشت بها لم أعش سعادة بقدر السعادة التي عشتها هنا في السعودية ومع الهلال، وهو قرار صعب اتخاذه ولكن سعيد جدا وأشكركم، وأعتبرها تجربة مذهلة بأن أجعل عائلتي وأولادي يكبرون مع المسلمين، لأنه بالنسبة لي الإسلام دين يحمل قيما جيدة، فهو دين الاحترام والمساهمة المشتركة والإيمان بالله“.

وانضم غوميز إلى الهلال في أغسطس آب 2018، وشارك مع النادي السعودي في أكثر من 100 مباراة بجميع المسابقات، وسجل ما يزيد على 70 هدفا.

وقاد المهاجم الفرنسي الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا مرتين في 2019 و2021، كما فاز معه بالدوري السعودي مرتين وكأس ملك السعودية مرة واحدة.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن الهلال بصدد التعاقد مع مهاجم أجنبي آخر بدلا من غوميز، مع استعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وسبق لغوميز اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع سوانزي سيتي، كما لعب لناديي سانت إيتيين وأولمبيك ليون في فرنسا، وغلطة سراي التركي.