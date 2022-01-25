ناد إسباني يصعب مهمة النصر السعودي في ضم الحارس ديميتريفسكي

كشف الإعلامي الإيطالي رودي جالياتي أن هناك ناديا إسبانيا دخل في مفاوضات مع رايو فاليكانو للتعاقد مع ‏الحارس المقدوني ستول ديميتريفسكي، الذي يعد هدفا لنادي النصر، ما يصعب مهمة النادي السعودي في ضمه.

وقال جالياتي عبر حسابه على ”تويتر“، يوم الثلاثاء: ”المفاوضات مستمرة بين النصر ونادي رايو فاليكانو، لكنها أصبحت صعبة بسبب دخول نادٍ إسباني على خط المفاوضات للتعاقد مع الحارس المقدوني ديميتريفسكي“.

بينما أوضحت صحيفة ”ماركا“ أن ”النصر قدم عرضين رسميين لنادي رايو فاليكانو للتعاقد مع الحارس ستول ديميتريفسكي، لكن من الصعب أن يأتي ناد في آخر أيام الانتقالات ويقوم بكسر الشرط الجزائي البالغ 50 مليونا، أو دفع مبلغ كبير للتعاقد معه“.

وقدم النصر، وفقا للتقارير الإسبانية، عرضا من قبل لفاليكانو لضم الحارس قدرت قيمته بـ5.5 مليون يورو، أي 23 مليون ريال تقريبًا، كما تمسك نادي فاليكانو بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والبالغة 50 مليون يورو.

وانضم ديميتريفسكي، صاحب الـ28 عاما، لرايو فاليكانو في أغسطس 2018، حيث خاص 102 مباراة، استقبل خلالها 119 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 21 مرة.

وكانت صحيفة ”اليوم“ قد ذكرت أن مفاوض نادي النصر طلب من وكيل أعمال الحارس ديميتريفسكي الرد النهائي سريعا على العرض من أجل إنهاء المفاوضات.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن النصر ينتظر رد وكيل ستول؛ من أجل إما حسم الصفقة أو البحث عن حارس مرمى جديد للتفاوض معه في الأيام المتبقية من فترة الميركاتو الشتوية الجارية.

وأوضحت أن النصر يضع الجزائري رايس مبولحي، حارس الاتفاق، ضمن خياراته لتعزيز مركز حراسة المرمى، في حالة رفض ستول القدوم إلى السعودية.

ويحتل النصر المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة من 18 جولة خاضها الفريق، وهناك فارق 6 نقاط مع الاتحاد متصدر الترتيب.