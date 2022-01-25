ماذا قدم بافيتيمبي غوميز لنادي الهلال في 3 سنوات ونصف؟

أعلن نادي الهلال السعودي بطل آسيا وحامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رسميا رحيل مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي غوميز بعد مسيرة حافلة بالأهداف والألقاب استمرت ثلاثة أعوام ونصف العام.

ونشر الهلال مقطع فيديو في حسابه على تويتر وكتب باللغة الفرنسية ”وداعا بافتيمبي“ دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل. وكان عقد المهاجم الفرنسي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، لكن يبدو أن التعاقد الوشيك مع البرازيلي ميشيل من فلامنغو عجل برحيل المهاجم البالغ عمره 36 عاما خاصة في ظل رغبة باقي المحترفين في البقاء مع الزعيم لنهاية عقودهم.

رسميا.. نادي الهلال يعلن رحيل بافيتيمبي غوميز https://t.co/YYzTOgS6l6 pic.twitter.com/Uh3Gdu67CR — إرم سبورت (@EremSports) January 25, 2022

وانضم غوميز إلى النادي السعودي في أغسطس/ آب 2018، وعلق رئيس الهلال فهد بن نافل على رحيله قائلا على حساب النادي على تويتر ”نحن نحبك، سنفتقدك كثيرا“.

وشارك غوميز مع الهلال في أكثر من 100 مباراة بجميع المسابقات وسجل ما يزيد عن 70 هدفا، وقد صرح عقب التعادل 1-1 مع الباطن في الدوري يوم الجمعة الماضي بأن هذه المباراة قد تكون الأخيرة له مع الفريق.

وصدق غوميز بالفعل وانفصل عن النادي بعدها بثلاثة أيام فقط، وقد أشارت تقارير صحفية سعودية وقطرية إلى أنه دخل في مفاوضات مع الريان القطري وسيوقع له خلال الأيام القليلة المقبلة.

ماذا قدم غوميز للهلال؟

قاد المهاجم الفرنسي فريقه الهلال للفوز بلقب دوري أبطال آسيا مرتين في عامي 2019 و2021 كما فاز معه بالدوري المحلي مرتين وكأس خادم الحرمين الشريفين مرة واحدة.

وقد شارك في 153 مباراة مع ”الزعيم“ في كافة المسابقات وساهم في 135 هدفا خلالها وتوج بلقب هداف دوري أبطال آسيا 2019 برصيد 11 هدفا وحصل على جائزة أفضل لاعب بالبطولة التي حصدها الهلال بفوزه على أوراوا رد دايموندز الياباني في النهائي.

كما قاد الفريق للقب دوري أبطال آسيا العام الماضي بالفوز 2-صفر على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في الرياض، ولم يسجل في المباراة النهائية لكنه أحرز ستة أهداف خلال البطولة.

وتوج بلقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي برصيد 24 هدفا مع الهلال البطل، كما أنه الهداف التاريخي للنادي في دوري أبطال آسيا والهداف التاريخي للفريق في الدوري والهداف التاريخي للنادي بين اللاعبين الأجانب.

وسبق لغوميز اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع سوانزي سيتي كما لعب لناديي سانت إيتيين وأولمبيك ليون في فرنسا وغلطة سراي التركي.