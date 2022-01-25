رسميا.. نادي الهلال يعلن رحيل بافيتيمبي غوميز

انفصل الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الاثنين عن مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز بعد ثلاثة أعوام ونصف العام مع النادي.

ونشر الهلال مقطع فيديو في حسابه على تويتر وكتب باللغة الفرنسية ”وداعا بافتيمبي“ دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل. وكان عقد المهاجم الفرنسي ينتهي في نهاية الموسم.

وانضم غوميز إلى الهلال في أغسطس آب 2018 وشارك مع النادي السعودي في أكثر من 100 مباراة بجميع المسابقات وسجل ما يزيد عن 70 هدفا.

وقاد المهاجم الفرنسي الهلال للفوز بدوري أبطال آسيا مرتين في 2019 و2021 كما فاز معه بالدوري السعودي مرتين وكأس ملك السعودية مرة واحدة.

وذكرت تقارير صحفية محلية أن الهلال بصدد التعاقد مع مهاجم أجنبي آخر بدلا من غوميز مع استعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وسبق لغوميز اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز مع سوانزي سيتي كما لعب لناديي سانت إيتيين وأولمبيك ليون في فرنسا وغلطة سراي التركي.