الاتحاد السعودي: فيصل الخراع ليس له مستحقات وسنتوجه للقضاء حفاظا على حقوق النادي

أصدر نادي الاتحاد السعودي بيانا رسميا للرد على فيصل الخراع، دون أن يسميه.

وكان فيصل الخراع قد أكد أن لديه مستحقات متأخرة لدى إدارة العميد، وشكك في حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بسبب هذا الأمر.

📝| بيان صحفي pic.twitter.com/SRYWCnFJG6 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 24, 2022

وقال الاتحاد في بيان رسمي: ”إشارة إلى ما تم نشره بشأن عدم استلام أحد اللاعبين السابقين لمستحقاته، وما تم تداوله بشأن نظامية حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بسبب ذلك“.

وأضاف: ”فإننا حرصا على إيصال المعلومة الصحيحة للجمهور الاتحادي العظيم بشكل خاص والجمهور الرياضي بشكل عام، نؤكد عدم صحة الخبر المنشور في الحساب الرسمي لإحدى الصحف المحلية، وأنه لا يوجد أي مستحقات للاعب لدى نادي الاتحاد، منذ أن قام بتنفيذ كامل منطوق الحكم الصادر من مركز التحكيم الرياضي السعودي بشأنه، واسمه ليس مدرجا في البيان المالي الخاص بلجنة الكفاءة المالية، ونستغرب إثارة هذا الأمر في هذا التوقيت تحديدا، والدوافع نحو ذلك“.

وتابع الاتحاد: ”وفيما يتعلق بتأليب الرأي العام على نادي الاتحاد، وتضمين الخطابات بعبارات غير لائقة ولا تمس الموضوع بصلة ونشرها إعلاميا، فإننا في دولة تحترم القانون ولدينا قضاء عادل ومرجعية واضحة، ولن نترك كائنا من كان أن يتهم النادي باتهامات غير صحيحة، وسنتوجه للجهات الرسمية حفاظا على حقوق النادي“.

مسؤول بنادي الاتحاد مهاجما فيصل الخراع: أين كان طوال الفترة الماضية.. ولن نصمت عن الإساءات (فيديو) https://t.co/SRSzvsUCwZ pic.twitter.com/gXsQMKyoWe — إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

وكان فيصل الخراع انتقل إلى الاتحاد عام 2015 بعقد يمتد لمدة 5 مواسم، وتقدم في العام التالي بشكوى لعدم تسلمه مستحقاته المالية، وتم إصدار قرار رسمي لصالحه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بدفع المبلغ في 2017.

وخاطب نبيل آل سهيل، محامي فيصل الخراع، لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مندهشًا من حصول الاتحاد على الرخصة المالية، دون أن يسدد مستحقات اللاعب القديمة.

وقال محامي الخراع إن لاعب نادي الجيل الحالي لم يحصل على 700 ألف ريال سعودي، قيمة آخر مستحقات واجبة له من الاتحاد.

من جانبه، رد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حساب ”الإعلام والاتصال“ الرسمي على موقع ”تويتر“، على الأزمة المثارة، موضحا أن فيصل الخراع حصل على مستحقاته المالية كافة من الاتحاد، موضحًا أنه لا توجد قضايا بين الطرفين منظورة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.