بالوتيلي ينضم لتشكيلة منتخب إيطاليا لأول مرة منذ 2018

اختير ماريو بالوتيلي بتشكيلة إيطاليا لأول مرة منذ 2018 اليوم الإثنين لينضم مهاجم أضنة دميرسبور التركي إلى سبعة لاعبين لم يخوضوا أي مباراة دولية بقائمة للمدرب روبرتو مانشيني تشمل 35 لاعبا استدعاهم لمعسكر تدريبي.

ولم ينضم بالوتيلي، الذي عمل تحت قيادة مانشيني في إنتر ميلان ومانشستر سيتي، لمنتخب بلاده منذ سبتمبر أيلول 2018.

المنتخب الإيطالي.. من قمة أوروبا لكابوس الغياب عن نهائيات كأس العالم 2022 https://t.co/oApSh8eF5E pic.twitter.com/TgKT0rg3DN — إرم سبورت (@EremSports) November 16, 2021

وعاد بالوتيلي (31 عاما) لتشكيلة مانشيني لخوض معسكر من ثلاثة أيام هذا الأسبوع عقب تسجيله ثمانية أهداف في 18 مباراة ليقود أضنة دميرسبور إلى المركز الرابع بالدوري التركي.

وستكون هذه من الفرص الأخيرة التي يمنحها مانشيني للاعبيه قبل مواجهة مقدونيا الشمالية في قبل نهائي ملحق التأهل لكأس العالم يوم 24 مارس آذار. ويلتقي الفائز مع البرتغال أو تركيا من أجل مقعد في النهائيات في قطر هذا العام.

وتألق ماريو بالوتيلي في مسيرة إيطاليا إلى نهائي بطولة أوروبا 2012 وسجل هدفين حين خلع قميصه في لقطة شهيرة خلال الفوز 2-1 على ألمانيا في قبل النهائي.

وأحرز 14 هدفا في 36 مباراة مع إيطاليا لكنه لعب ثلاث مباريات دولية فقط منذ كأس العالم 2014.

منتخب إيطاليا يهزم بلجيكا وينال المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية https://t.co/LarkCe0o4m pic.twitter.com/3nzYLNWXqi — إرم سبورت (@EremSports) October 10, 2021

وأحرز مهاجم إيطاليا الأساسي تشيرو إيموبيلي هدفين خلال رحلة التتويج ببطولة أوروبا 2020 الصيف الماضي.

لكن أداء مهاجم لاتسيو مع إيطاليا ليس مبهرا دائما ما أثار جدلا طويلا حول إعادة بالوتيلي للمنتخب.

واستدعي جواو بيدرو لاعب كالياري المولود في البرازيل ولويز فيليبي لاعب لاتسيو لخوض أول مباراة دولية لهما.

وانضما إلى خمسة وجوه جديدة صاعدة وهم ماركو كارنسيكي حارس كريمونيزي وجيورجيو سكالفيني مدافع أتلانتا بجانب لاعبي الوسط دافيدي فراسيتي وصمويلي ريتشي ونيكولو فايولي من ساسولو وإمبولي وكريمونيزي على الترتيب.

وجاءت قائمة المنتخب الإيطالي كالتالي:

حراسة المرمى: ماركو كارنيسيكي، أليسيو كراجني، أليكس ميريت، سلفاتوري سيريجو.

الدفاع: اليساندرو باستوني، كريستيانو بيراغي، دافيد كالابريا، جورجيو كيليني، دي تشيليو، دي لورينزو، فلورينزي، لويز فيليبي، مانشيني، لوكا بيليغريني، جورجيو سكالفيني، تولوي.

الوسط: باريلا، كريستانتي، نيكولو فاجيولي، فراتسي، مانويل لوكاتيلي، بيسينا، ريكي، ستيفانو سينسي، ساندرو تونالي.

الهجوم: ماريو بالوتيلي، دومينيكو بيراردي، فيديريكو بيرنارديسكي، شيرو إيموبيلي، لورينزو إنسيني، جواو بيدرو، جياكومو راسبادوري، ساكاماكا، ماتيا زاكايني، نيكولو زانيولو.