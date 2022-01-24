موعد مباراة الاتحاد ونيوكاسل يونايتد

من المقرر أن يلعب نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مباراة ودية مع نادي الاتحاد السعودي خلال معسكره الحالي في السعودية.

وكشف الصحفي البريطاني كيث داوني الذي يعمل في شبكة ”سكاي سبورتس“ إن نيوكاسل يونايتد سيواجه الاتحاد على ملعب الأمير عبدالله الفيصل، يوم الجمعة المقبل.

وقال كيث عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”من المقرر أن يلعب نيوكاسل يونايتد مباراة ودية مساء الجمعة المقبل (بعد الظهر في المملكة المتحدة) ضد الاتحاد، حيث ستقام المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الذي يتسع لاستضافة 27 ألف مشجع”.

وكان نيوكاسل يونايتد قد طار إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي وسط أجواء دافئة، عقب فوزه 1/0 في مواجهة ليدز يونايتد يوم السبت، في الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستحوذت جهات سعودية على نادي نيوكاسل في أكتوبر الماضي مقابل 305 ملايين جنيه إسترليني، بينما تملك أماندا ستافيلي والأخوان روبن الأسهم المتبقية.

ولن يلعب نيوكاسل، الذي يحتل المركز الـ18 ويواجه خطر الهبوط، حتى مباراة إيفرتون في الثامن من فبراير شباط في الدوري، وأكد إيدي هاو أن التخطيط للسفر ”قرار متعلق بكرة القدم“.

نيوكاسل يقترب من ضم جيسي لينغارد ويستهدف 4 صفقات في يناير https://t.co/hOakioLDSy pic.twitter.com/WAvNZSwvSY — إرم سبورت (@EremSports) January 24, 2022

وقال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يوم الجمعة: ”أعتقد أن المرافق هناك على أعلى مستوى وسيتم الاعتناء باللاعبين، نفعل هذا من أجل مصلحة اللاعبين والمجموعة، وسط قتالنا للبقاء بالدوري الممتاز“.

وتابع: ”أنا مطمئن بشأن سفر اللاعبين، وأعتقد أنه يستحق العناء، وبخصوص كوفيد-19 ستكون الإجراءات محكمة“.

وتعاقد نيوكاسل بالفعل مع الظهير كيران تريبيير والمهاجم كريس وود، ضمن مساعي تجنب الهبوط.

ومن المرجح أن يلتقي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس نيوكاسل ياسر الرميان مع الفريق أثناء تواجده في السعودية، وربما بعض الشخصيات السعودية النافذة الأخرى.

وأنفق الملاك الجدد 37 مليون جنيه إسترليني على التعاقد مع كيران تريبيير مدافع منتخب إنجلترا القادم من أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني، الأسبوع الماضي، والدولي النيوزيلاندي كريس وود القادم من بيرنلي.

وبعد المباراة في ليدز، ليس من المقرر أن يلعب نيوكاسل مرة أخرى حتى الثامن من فبراير المقبل، على الرغم من أن معسكر السعودية سيتزامن مع الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث توجد فرصة لانضمام اللاعبين الجدد مع زملائهم بالفريق لأول مرة في السعودية.