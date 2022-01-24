نيوكاسل يقترب من ضم جيسي لينغارد ويستهدف 4 صفقات في يناير

أكمل نيوكاسل يونايتد التعاقد مع كيران تريبيير وكريس وود حتى الآن هذا الشهر، مع حرص إيدي هاو المدير الفني للفريق على إبرام تعزيزات إضافية في معركته ضد الهبوط.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“، تزداد ثقة نيوكاسل يونايتد في التعاقد مع جيسي لينغارد من مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل، مع اقتراب نهاية السوق الشتوي.

ويحتل نيوكاسل، الذي يدربه إيدي هاو، الآن المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أن الفريق لعب 21 مباراة وحال فوزه في مباراته المؤجلة يمكنه تجاوز مراكز الهبوط.

ويأمل نيوكاسل في زيادة فرص بقائه على قيد الحياة، بعد التعاقد مع كيران تريبيير وكريس وود مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، و25 مليون جنيه إسترليني على التوالي.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ أن لينغارد هو واحد من عدة لاعبين يمكن أن يصلوا في الأيام الأخيرة من نافذة الانتقالات في يناير، بعد محادثات بين إيدي هاو وإدارة النادي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد لينغارد مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، لكن هناك تفاؤلا متجددا في نيوكاسل بالتعاقد مع اللاعب.

ديلي إكسبريس: ريال مدريد ينافس برشلونة على لينغارد https://t.co/bch9Xtbaqi pic.twitter.com/tgsykIj631 — إرم سبورت (@EremSports) December 4, 2021

ويشير التقرير إلى أن نيوكاسل على استعداد لدفع رسوم استعارة تصل إلى 6 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى دفع 100% من أجره الأسبوعي الذي يبلغ 80 ألف جنيه إسترليني.

وسافر فريق نيوكاسل إلى السعودية لإقامة معسكر تدريبي في الطقس الدافئ، في أول زيارة للبلاد منذ شراء النادي من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

في المقابل، قالت ”ميرور“ إن لينغارد يتواجد حاليًا في دبي، بدون أي مباريات في الدوري الممتاز لنحو أسبوعين، إذا تمكن نيوكاسل من الحصول على الصفقة، فهناك اعتقاد بأن الدولي الإنجليزي يمكن أن ينضم إلى الفريق الذي يقيم في السعودية.

"ذا صن": مانشستر يونايتد يستهدف بيع لينغارد مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني https://t.co/RKeYJBPz50 pic.twitter.com/re3mnxyoYR — إرم سبورت (@EremSports) November 14, 2021

وإلى جانب لينغارد، من الممكن أيضًا التوقيع على ديلي آلي من توتنهام، حيث يبدو مستقبله تحت قيادة أنطونيو كونتي غامضا، وقد تم استبعاده من المجموعة التي واجهت تشيلسي أمس الأحد، ما يمهد الطريق على ما يبدو لمغادرة النادي كما ذكرت الصحيفة.

وأضافت بأن آرون رامزي يمكن أن يكون لاعبًا آخر ينتقل إلى نيوكاسل، ويقال إن إدارة النادي وضعت بالفعل خططا للتوقيع مع نجم يوفنتوس.

وعلى المستوى الدفاعي، قالت ”ميرور“ إن دييغو كارلوس مدافع إشبيلية هو اللاعب الأكثر ارتباطًا بالانتقال لنيوكاسل، بعد أن قدم النادي عرضًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.

لكن لا يزال الناديان يتفاوضان، مع استعداد إشبيلية لبيع البرازيلي إذا تمت تلبية طلباته المالية.

وإذا فشل نيوكاسل في ضم دييغو كارلوس، فيمكنه إعادة الاهتمام بجيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي.