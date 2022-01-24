رياضة

نيوكاسل يقترب من ضم جيسي لينغارد ويستهدف 4 صفقات في يناير
تاريخ النشر: 24 يناير 2022 17:09 GMT
تاريخ التحديث: 24 يناير 2022 17:55 GMT

نيوكاسل يقترب من ضم جيسي لينغارد ويستهدف 4 صفقات في يناير

من المقرر أن ينتهي عقد لينغارد مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، لكن هناك تفاؤلا متجددا في نيوكاسل بالتعاقد مع اللاعب.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أكمل نيوكاسل يونايتد التعاقد مع كيران تريبيير وكريس وود حتى الآن هذا الشهر، مع حرص إيدي هاو المدير الفني للفريق على إبرام تعزيزات إضافية في معركته ضد الهبوط.

ووفقا لصحيفة ”ميرور“، تزداد ثقة نيوكاسل يونايتد في التعاقد مع جيسي لينغارد من مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل، مع اقتراب نهاية السوق الشتوي.

ويحتل نيوكاسل، الذي يدربه إيدي هاو، الآن المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، علما أن الفريق لعب 21 مباراة وحال فوزه في مباراته المؤجلة يمكنه تجاوز مراكز الهبوط.

ويأمل نيوكاسل في زيادة فرص بقائه على قيد الحياة، بعد التعاقد مع كيران تريبيير وكريس وود مقابل 12 مليون جنيه إسترليني، و25 مليون جنيه إسترليني على التوالي.

وذكرت صحيفة ”ميرور“ أن لينغارد هو واحد من عدة لاعبين يمكن أن يصلوا في الأيام الأخيرة من نافذة الانتقالات في يناير، بعد محادثات بين إيدي هاو وإدارة النادي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد لينغارد مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الحالي، لكن هناك تفاؤلا متجددا في نيوكاسل بالتعاقد مع اللاعب.

ويشير التقرير إلى أن نيوكاسل على استعداد لدفع رسوم استعارة تصل إلى 6 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى دفع 100% من أجره الأسبوعي الذي يبلغ 80 ألف جنيه إسترليني.

وسافر فريق نيوكاسل إلى السعودية لإقامة معسكر تدريبي في الطقس الدافئ، في أول زيارة للبلاد منذ شراء النادي من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

في المقابل، قالت ”ميرور“ إن لينغارد يتواجد حاليًا في دبي، بدون أي مباريات في الدوري الممتاز لنحو أسبوعين، إذا تمكن نيوكاسل من الحصول على الصفقة، فهناك اعتقاد بأن الدولي الإنجليزي يمكن أن ينضم إلى الفريق الذي يقيم في السعودية.

وإلى جانب لينغارد، من الممكن أيضًا التوقيع على ديلي آلي من توتنهام، حيث يبدو مستقبله تحت قيادة أنطونيو كونتي غامضا، وقد تم استبعاده من المجموعة التي واجهت تشيلسي أمس الأحد، ما يمهد الطريق على ما يبدو لمغادرة النادي كما ذكرت الصحيفة.

وأضافت بأن آرون رامزي يمكن أن يكون لاعبًا آخر ينتقل إلى نيوكاسل، ويقال إن إدارة النادي وضعت بالفعل خططا للتوقيع مع نجم يوفنتوس.

وعلى المستوى الدفاعي، قالت ”ميرور“ إن دييغو كارلوس مدافع إشبيلية هو اللاعب الأكثر ارتباطًا بالانتقال لنيوكاسل، بعد أن قدم النادي عرضًا بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني.

لكن لا يزال الناديان يتفاوضان، مع استعداد إشبيلية لبيع البرازيلي إذا تمت تلبية طلباته المالية.

وإذا فشل نيوكاسل في ضم دييغو كارلوس، فيمكنه إعادة الاهتمام بجيمس تاركوفسكي لاعب بيرنلي.

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